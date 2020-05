The Last of Us 2 : découvrez un aperçu du jeu et des personnages avec cette bande-annonce

The Last of Us 2 se dévoile un peu plus avec une nouvelle bande-annonce centrée sur son histoire. La vidéo pose l’ambiance générale du titre sans rien dévoiler du scénario.

The Last of Us 2 arrive prochainement. Naughty Dog a fixé sa date de sortie au 19 juin. Le jeu de se montre un peu plus dans une nouvelle bande-annonce centrée sur son histoire, ou plutôt sur son ambiance. En effet, très peu d’éléments du scénario sont dévoilés. Tout juste sait-on qu’il y aura une histoire de vengeance. Une chose est cependant certaine : The Last of Us 2 sera sombre et violent.

TLOU 2 sortira finalement en juin

Alors que le premier volet mettait principalement le joueur dans la peau de Joel, quinquagénaire essoré par la vie, cette suite mettra la jeune Ellie en avant. Une aventure qui nous fera voyager dans un monde en ruine, plus de vingt ans après une apocalypse zombie.

D’abord prévu pour une sortie 21 février 2020, The Last of Us 2 a été décalé au 29 mai. Le coronavirus a en effet obligé le studio Naughty Dog à encore retarder son jeu. Le développeur a fixé la date de sortie au 19 juin. Cette fois, c’est la bonne ! Le jeu est terminé et ne sera plus repoussé.

Attention aux spoilers

Beaucoup d’internautes ont déjà découvert son histoire en entier, bien que le jeu ne soit pas encore sorti. En effet, une fuite (dont vous pouvez lire un extrait ici) accompagnée de vidéos divulguant des points clés du scénario a fait surface sur le net. On a d’abord cru que la source était un employé mécontent du studio. Il s’agissait en réalité d’une personne tierce qui piraté les serveurs internes. Quoi qu’il en soit, le mal est fait.

Enfin, notons que The Last of Us 2 n’est pas le seul projet en chantier qui concerne la licence. En effet, une série est actuellement en préparation chez HBO sous la houlette du producteur de la minisérie Chernobyl.