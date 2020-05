La PS5 aurait un « énorme » lineup de jeux sur lequel Sony travaille depuis « des années » à en croire la star de Twitch Maximilien DOOM. Le streamer explique que l’info lui a été confirmée par des sources proches de l’industrie.

Alors que Sony s’apprête à dévoiler le catalogue de jeux de la PS5, un streamer star de Twitch, Maximilien DOOM, explique dans une vidéo être en mesure de confirmer l’arrivée d’un très gros catalogue de jeux PS5. Il explique avoir eu l’info de sources proches de l’industrie et ajoute même que Sony peaufine sa sélection depuis déjà plusieurs années.

« Cela fait longtemps que [Sony] travaille sur les jeux », explique je streamer en live à un autre joueur. Et de poursuivre : « On sait… en tout cas il y a eu de plus en plus de rumeurs selon lesquelles Sony a un catalogue assez énorme pour lancer leur système. Nous sommes en mesure de le confirmer – c’est ce que moi et Simmons avons entendu de nos amis et contacts dans l’industrie depuis des années. On entend la même chose depuis littéralement deux ans« .

Une partie de cette liste est déjà connue. On sait que Gran Turismo 7, Godfall, Observer System Redux, Quantum Error, Outriders, Gods and Monsters, le remake de Gothic, Rainbow Six Quarantine, Le Seigneur des Anneaux : Gollum, Watch Dog Legion, Dying Light 2, WRC 9, Lords of the Fallen 2 ou encore New Bluepoint Game en seront.

Néanmoins de nombreux autres titres quatre étoiles sont à confirmer, notamment Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake (Part 2) ou encore Diablo 4. Selon les dernières rumeurs, Sony devrait continuer à effeuiller son produit, ses jeux et accessoires millimètre par millimètre avant une présentation complète de la console autour du mois de juin. La mise sur le marché de la PS5 reste prévue à temps pour les fêtes de fin d’année.