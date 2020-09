PS5 trop imposante, Lidl et ses Airpods à 24,99 €, Facebook qui menace de fermer en Europe, le récap de la semaine

La PS5 bien trop imposante pour votre salon, Lidl et ses Aipords à 24,99 €, Facebook qui menace de fermer en Europe… On fait le point sur l'actu de cette semaine !

Sans surprise, les consoles de Microsoft et de Sony font la une cette semaine. Les Xbox Series X et Xbox Series S ainsi que les PS5 et PS5 Digital Edition sont désormais disponibles à la vente. C'est d'ailleurs déjà le chaos, puisque les deux consoles sont en rupture en stock chez la plupart des revendeurs. Après les annonces de Sony, quelques images de la console ont fuité sur le net, et il faut dire qu'elle risque de prendre de la place dans votre salon.

Dans le reste de l'actualité de la semaine, Lidl a encore une fois défrayé la chronique avec de nouveaux écouteurs sans fil dans le style des Airpods. Facebook a de son côté menacé de fermer en Europe, en raison d'une décision de justice de la Haute Cour d'Irlande. L'affaire Huawei continue, cette fois-ci c'est AMD qui pourrait venir en aide au constructeur chinois. Enfin, une carte interactive disponible sur le Net permet de découvrir l'emplacement des antennes 5G en France. C'est parti pour le récap de la semaine !

Des photos de la PS5 montrent à quel point elle est énorme

Au regard des premiers visuels diffusés par le constructeur, il était certain que la PS5 n'allait pas avoir une taille de guêpe, loin de là. Ce lundi 21 septembre 2020, plusieurs photos de la console ont été publiées sur la toile. Elles viennent toutes du TNCC, l'organisme de certifications des produits électroniques de Taïwan. Ces clichés nous ont permis de confirmer les dimensions généreuses de la PS5 : 40 cm de large, 26 cm de profondeur et 10,4 cm d'épaisseur.

C'est très simple, la PS5 est la plus grosse console jamais commercialisée, dépassant même la première Xbox, qui était pourtant sacrément imposante. Comme dit plus haut, le gigantisme de la machine n'est pas une surprise. Sony a construit la PS5 ainsi pour éviter la surchauffe, l'un des points faibles de la PS4.

Lidl continue à titiller Apple avec de nouveaux écouteurs sans fil

Après avoir lancé une première paire d'écouteurs sans fil à 19,99 €, Lidl poursuit son incursion dans le high-tech et lance de nouveaux écouteurs sans fil dans le style des Airpods d'Apple à 24,99 € ! Bien entendu, le prix reste l'argument numéro un de ses écouteurs. Ils sont garantis trois ans par le constructeur Silvercrest (une marque appartenant à Lidl) et proposent un meilleur son et une meilleure autonomie que les précédents modèles.

Cette fois-ci, le design se rapproche grandement des AirPods d'Apple, avec des haut-parleurs arrondis surmontés sur une longe tige munie d'un micro. Le distributeur allemand a fait savoir que les stocks allaient être limités.

Et si Facebook et Instagram n'étaient plus disponibles en Europe ?

En début de semaine, la Data Protection Commissioner, l'autorité irlandaise chargée de la protection des données personnelles, a rendu une décision de justice polémique contre Facebook. Le réseau social n'a plus l'autorisation de transférer les données des utilisateurs européens vers ses data centers situés aux États-Unis.

Selon les dires de l'entreprise californienne, Facebook ne peut pas fonctionner sans récupérer les données des utilisateurs du Vieux continent. Cette décision de justice se place comme une nouvelle étape dans le bras de fer opposant les GAFAM et les institutions européennes qui luttent pour la protection des données personnelles. Le réseau social a fait appel de la décision et précise qu'il pourrait stopper ses services ainsi que ceux d'Instagram si cette mesure venait à être appliquée.

AMD, le nouveau sauveur de Huawei ?

Le dossier Huawei continue cette semaine. Après les vaines tentatives de Samsung pour convaincre les États-Unis de lui laisser vendre des puces à Huawei, AMD pourrait bien sauver le constructeur. En effet, le fondeur américain est en effet l'une des rares entreprises à bénéficier d'une licence commerciale lui permettant de travailler avec Huawei. C'est également le cas de Microsoft qui fournit le système d'exploitation pour les MateBook, les PC portables de Huawei.

En d'autres termes, AMD pourrait effectivement fournir rapidement des composants à Huawei, permettant au constructeur de relancer la machine. Seulement, le vice-président de l'entreprise américaine a fait savoir que sa société comptait respecter la législation américaine. Le salut de Huawei n'est donc pas totalement assuré.

Découvrez l'emplacement de toutes les antennes 5G en France grâce à cette carte interactive

La 5G cristallise encore de nombreuses inquiétudes et polémiques en France. Preuve en est, avec la décision de la maire de Rennes d'interdire provisoirement le déploiement du réseau. L'élue veut procéder à d'autres analyses concernant les effets potentiels sur la santé et sur l'environnement de la nouvelle génération du réseau mobile.

Quoi qu'il en soit, les opérateurs n'ont pas attendu pour installer des centaines de stations expérimentales 5G dans l'Hexagone. Le site cartoradio.fr recense l'intégralité des antennes 5G implantées en France. Cette carte interactive propose d'afficher plusieurs résultats. Il est par exemple possible de cantonner ses recherches aux équipements d'un seul opérateur.

Notre test du Galaxy Note 20

Nous avons rendu notre verdict cette semaine sur le dernier représentant de la gamme Note de Samsung : le Galaxy Note 20. Le constructeur réitère sa formule bien connue, à savoir un écran bien plus grand que celui présent sur les Galaxy S et bien entendu la présence incontournable du S-Pen. Seulement après avoir proposé cette recette pendant plus de dix ans, le Galaxy Note 20 a-t-il vraiment quelque chose d'inédit à offrir qui puisse motiver son achat ? Découvrez-le dans notre test complet. Retrouvez également sur le site notre test du Galaxy Note 20 Ultra, le modèle haut de gamme de cette génération.