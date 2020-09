PS5 : des photos montrent à quel point le format de la console est un problème pour votre salon

La PlayStation 5 a obtenu une certification à Taïwan, dévoilant nombre de photos de la console et de ses accessoires. Ces clichés, pris avec un mètre, démontre que la PS5 est la plus grande console de jeu jamais développée. Elle est même plus grosse que la PS3 et la Xbox originelle. Reste à savoir si elle sera plus imposante encore que la Xbox Series X.

Quelle est la taille réelle de la PlayStation 5 ? C’est une question importante parce qu’elle doit s’intégrer dans votre salon. Votre meuble télé est-il calibré pour l’accueillir ? Y a-t-il assez d’espace dans le rangement pour lui fournir assez d’air frais (le manque d’air pouvant amener à une surchauffe) ? La question de l’encombrement n’est donc pas anodine. Plus encore si vous êtes intéressé par la PS5 suite au livestream de Sony pour présenter les jeux et le prix de la console (399 euros pour la Digital Edition, 499 euros pour la version standard).

Lire aussi – PS5 : Sony s’excuse pour la pagaille des précommandes et promet plus de stock

Ce week-end, plusieurs documents en provenance du TNCC (Taiwanese National Communication Commission), l’organisme de certification des produits électroniques commercialisés à Taïwan, ont été publiés sur Internet. L’un d’entre eux dévoile une série de photos de la PlayStation 5 et de ses accessoires (notamment la manette Dualsense). Et toutes les photos sont prises avec un mètre pour montrer les dimensions de chaque produit.

Près de 40 cm de large et plus de 10 cm d'épaisseur

La PlayStation 5 mesure donc 39 cm de large, 26 cm de profondeur et 10,4 cm d’épaisseur. C’est une très grosse console, bien plus imposante que la PlayStation 4. Celle-ci fait 30,4 cm de large, 27,4 cm de profondeur (une taille importante à cause de son design biseauté) et 5,3 cm de hauteur. La PlayStation 5 est même la PlayStation la plus grosse jamais conçue. La performance de Sony est telle que la PS5 est même la console la plus grosse jamais commercialisée, dépassant la Xbox originelle.

Le gigantisme de la console n'est pas une surprise : nous savions que la console serait grande. Et Sony avait même expliqué pourquoi : pour éviter la surchauffe. La PS5 pourrait même être plus imposante encore que la Xbox Series X. Celle-ci a été comparée à toutes les autres consoles du marché (et toutes Xbox précédentes) sauf la PS5. Des graphistes et designers affirment que la PS5 serait plus haute (quand elle est verticale) que la Xbox Series X, mais que celle-ci serait plus épaisse. À chacun ses qualités !

Source : FFCID.io