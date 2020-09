5G : cette carte montre où se trouvent les antennes Orange, Free, SFR et Bouygues

La 5G se déploie peu à peu en France. D'ailleurs, Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues Télécom ont déjà activé près de 500 antennes expérimentales sur le territoire français. Pour découvrir où se trouvent ces antennes, on vous invite à consulter la carte en ligne interactive ci-dessous.

En dépit des inquiétudes de certains élus et militants, la France s'apprête à passer à la 5G. Dès la fin septembre, la procédure d'attribution des fréquences 5G débutera. En attendant, les opérateurs ont déjà mis en place des stations 5G expérimentales dans tout le pays en prévision des premiers forfaits.

D'après les chiffres de l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences), Orange, Free, SFR et Bouygues ont déjà déployé 483 stations expérimentales 5G. Dans le détail, Orange se pose en leader avec 353 antennes 5G dans l'Hexagone. Il suivi est par Bouygues Télécom, qui a activé 67 stations. De son côté, SFR a déployé 54 sites. Enfin, Free Mobile n'a encore activé que 9 antennes en France.

Sur le même sujet : Rennes interdit provisoirement le déploiement du réseau 5G

Voici où sont situées les antennes 5G en France

Le site cartoradio.fr permet de localiser avec beaucoup de précision l'emplacement de toutes les antennes 5G de France. Pour découvrir leur emplacement, il suffit de configurer les informations affichées par la carte en vous rendant dans le panneau de configuration à droite de l'interface. Il est possible de trier les antennes par réseau (5G, 4G, 3G…) et par opérateur. Ainsi, il est possible d'afficher uniquement les sites d'un télécom.

On découvre ainsi que les antennes d'Orange sont éparpillées entre Paris, Nantes, Marseille, Montpellier et Lille. De son côté, Bouygues Télécom a déployé ses antennes 5G entre Bordeaux, Lyon, Paris et Rouen. Les sites signés SFR se trouvent à Toulouse, Nantes et Paris. Enfin, on remarquera les 9 antennes de Free Mobile se trouvent toutes à Paris.

Pour rappel, les premiers forfaits 5G sont attendus en France d'ici la fin de l'année 2020. Orange devrait être l'un des premiers opérateurs à dégainer ses offres. En attendant, on vous invite à localiser à les antennes 5G déjà en place en vous rendant sur la carte du site cartoradio.fr.