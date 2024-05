Les iPhone 15 sont moins populaires que les 14, la 6G explose les records de vitesse, c’est le récap’

Apple vend moins d'iPhone 15 que d'iPhone 14, la 6G bat des records de vitesse, Crunchyroll fait grimper la facture, c'est le récap' !

Pendant qu'un homme énervé contre SFR attaquait Mercedes en justice (promis il y a un lien), on apprenait qu'AMD veut s'attaquer au Ray tracing de Nvidia avec ses prochaines cartes graphiques. En parallèle, d'autres actualités Tech marquaient la journée du 2 mai 2024. Les voici.

Les iPhone 15 ont moins la côte que les iPhone 14

Qui a dit que tout le monde veut absolument se procurer le dernier modèle d'iPhone en date ? Par les acheteurs visiblement. D'après les chiffres du CIRP pour le premier trimestre 2024, Apple a vendu moins d'iPhone 15 que d'iPhone 14 sur la même période en 2023, tous modèles confondus. Un constat qui s'explique en partie par la volonté de dépenser moins, poussant les gens à se tourner vers les modèles d'il y a un ou deux ans.

Plus de détails : Les iPhone 15 ne sont pas aussi populaires que les iPhone 14, voici pourquoi

La 6G va atteindre une vitesse beaucoup plus importante que la 5G

On attend toujours une couverture complète du territoire en 5G, mais déjà la 6G fait parler d'elle en promettant des performances extraordinaires, du moins sur le papier. Lors d'un test, des équipes ont atteint la vitesse de 100 Gbits par seconde. De quoi télécharger un film 4K ou un jeu vidéo triple A en quelques secondes seulement. C'est à se demander si l'on aura encore besoin de la fibre à l'avenir.

Plus de détails : La 6G sera 500 fois plus rapide que la 5G actuelle, même plus besoin de la fibre

La plateforme de streaming Crunchyroll augmente ses tarifs, aïe

Plus discrète que Netflix, Prime Vidéo, Disney+ ou Apple TV, le service de streaming Crunchyroll spécialisé dans les anime annonce une hausse de prix. C'est logique dans la mesure où toutes les autres plateformes ont fait grimper leurs tarifs. Les deux formules de Crunchyroll sont concernées, à savoir l'abonnement Fan et l'abonnement Mega Fan. L'entreprise justifie sa décision en rappelant que le catalogue atteint 1400 films et séries désormais, soit plus de 45 000 épisodes. Pour information, tout voir prendrait 2 ans de visionnage ininterrompu.

Plus de détails : Crunchyroll – le plus gros service de streaming dédié aux anime fait grimper ses prix, ça pique