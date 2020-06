PS5 : Sony révèle pourquoi la console est aussi imposante

La PS5 est bien plus imposante que les précédentes générations de PlayStation et que sa concurrente directe, la Xbox Series X. Quelques jours après la conférence de présentation, Sony a finalement révélé pourquoi sa nouvelle console est aussi grosse. La firme nippone explique tout simplement vouloir éviter la surchauffe.

Dès la présentation du 11 juin dernier, les internautes se sont amusés de la taille gargantuesque de la PS5. D’après les premières estimations, la PlayStation 5 est bien plus grande que la Xbox Series X, la PS3 ou encore la PS4 Pro.

Sur le même sujet : Sony promet moins de bruit que la PS4 et une interface entièrement repensée pour la PS5

Sony souhaite éviter les problèmes de surchauffe avec son imposante PS5

Sans surprise, les fans de la PlayStation ont cherché à savoir pourquoi Sony a opté pour un design aussi imposant. Lors d’une FAQ sur LinkedIn, Matt MacLaurin, vice président responsable de l’expérience utilisateur de la PlayStation 5, a expliqué les choix du constructeur. Les propos du cadre ont rapidement été relayés sur le forum ResetEra.

« Cette génération de console est équipée de petits supercalculateurs. Même si le CPU gravé en 7nm promet d’incroyables performances du côté du rapport entre chaleur et puissance, la puissance dégagée par la console reste extrême » explique Matt MacLaurin.

Dans ces conditions, Sony a misé sur un design spacieux afin de dissiper la chaleur générée par les composants. « Cette technologie est tellement neuve qu’elle produit toujours une importante quantité de chaleur. Pour dissiper la chaleur, nous avons utilisé le plus d’espace possible » précise le responsable. Le design de la PS5 a donc été dicté par son système de refroidissement, qui se veut d’ailleurs plus silencieux que celui de la PS4.

Pour rappel, Sony aurait rencontré des problèmes de surchauffe avec la PS5 il y a quelques mois. Dans ces conditions, la firme nippone aurait envisagé de changer le design de la console aux alentours du mois de mars 2020. Sony a-t-il décidé de revoir à la hausse la taille de la PS5 au cours des derniers mois en réaction aux soucis de surchauffe ? On vous en dit plus dès que possible.