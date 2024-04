La NASA envoie des données à 226 millions de km de la Terre, nouveau record

L'agence spatiale américaine a battu son propre record en réussissant un échange de données très loin dans l'espace avec un vaisseau situé à 1,5 fois la distance entre la Terre et le Soleil.

Alors que nous menons notre vie bien terrestre, plusieurs vaisseaux continuent leur voyage vers les profondeurs de l'espace inconnu. Parmi eux, il y a Psyché, lancé le 13 octobre 2023. L'appareil est en route vers un astéroïde à qui il doit son nom. Les scientifiques aimeraient en effet percer ses mystères dans la mesure où au lieu d'être constitué de roches comme ses congénères, celui-ci est fait en majorité de métal. Psyché devrait arriver à destination en 2029. En attendant, son trajet est l'occasion de mener des expériences.

La NASA s'en sert pour tester son système DSCOC, pour Deep Space Optical Communications. L'idée est de pouvoir communiquer avec des vaisseaux lointains via la lumière laser et cela a fonctionné en novembre dernier quand un signal est envoyé à Psyché, qui y répond, à 16 millions de km de la Terre. L'agence continue sur sa lancée et un mois plus tard, c'est une vidéo de chat en 4K qui est streamée depuis l'engin alors à 31 millions de km de chez nous. La vitesse de transmission atteint les 33,4 Mo/s environ, mais est-ce que cela fonctionnera toujours quand la distance s'allongera ? Visiblement oui.

La NASA parvient à envoyer et recevoir des données à une distance de 226 millions de km de la Terre

Psyché a bien avancé depuis le temps. Il se trouve à environ 1,5 fois la distance qui sépare la Terre du Soleil, soit 226 millions de km. La NASA a retenté d'y envoyer des données et d'en recevoir, avec succès. Bien sûr, la vitesse descend à 3,13 Mo/s, mais c'est bien plus qu'attendu : l'objectif à atteindre était fixé à 0,13 Mo/s. Il y a cependant quelques difficultés à résoudre.

La principale faiblesse du système par laser, c'est qu'il est extrêmement sensible aux conditions météo sur Terre. Pour qu'il fonctionne, le ciel doit être bien dégagé. En cas d'orage par exemple, le faisceau a beaucoup plus de mal à passer, quand il n'est pas stoppé par la barrière de nuages. Les résultats obtenus sont tout de même très encourageants pour le futur de la communication avec l'espace (très) lointain.

Source : Jet Propulsion Laboratory