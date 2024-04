Cet incroyable PC personnalisé peut vous faire un café, la preuve en vidéo

Nous avons tous entendu la blague sur l'utilisation du plateau du lecteur optique comme porte-gobelet improvisé pour notre boisson lorsque nous jouons ou travaillons sur l'ordinateur, et celui-ci aurait désormais bien une utilité grâce à cette machine à café intégrée.

Un Youtubeur a décidé de pousser ce concept à son extrême logique, en construisant une cafetière entièrement fonctionnelle à même le boîtier de son PC personnalisé. Les génies fous à l'origine de cette machine intégrée sont Nerdforge. Martina et son partenaire Hansi sont connus pour s'attaquer à des projets originaux, mais même selon leurs critères, intégrer un système complet de préparation de café dans une tour d'ordinateur n’a pas été une tâche facile.

À première vue, l'idée semblait assez simple : il suffisait d'insérer une machine à dosettes dans le boîtier et de s'arrêter là. Mais Martina ne voulait pas faire les choses à moitié. Son objectif ambitieux était de créer une cafetière intégrée au PC, capable de moudre les grains, d'infuser et de servir une tasse de café frais d'une simple pression sur un bouton. Pas besoin de manipuler des commandes ou des processus en plusieurs étapes, il suffit de lancer la machine et de l'oublier, directement à partir de votre bureau.

Ce PC se transforme en véritable machine à café

Aussi absurde que puisse paraître ce postulat, Martina a réussi à le mettre en œuvre grâce à un travail de bricolage intense qui a impliqué la modification du boîtier, l'impression en 3D de composants personnalisés, l’utilisation d’un contrôleur Arduino et un assemblage sans fin pour que tous les mécanismes s'accordent parfaitement entre eux.

La base est un boîtier Corsair 1000D gigantesque, qui offre suffisamment d'espace pour accueillir non seulement le matériel PC habituel, mais aussi tous les accessoires supplémentaires nécessaires à la préparation automatisée du café. Martina a fabriqué son propre distributeur de marc de café et son appareil de chauffage et de brassage intégré à partir d'une plaque chauffante, de pompes, de tuyaux et d'autres pièces bricolées.

Elle a ensuite relié l'ensemble à une carte Arduino qui orchestre toute la séquence en appuyant sur un seul bouton. Le système commence par distribuer et moudre les grains, fait couler de l'eau chaude à travers les grains pour préparer le café, puis remplit et présente votre tasse posée sur le plateau du distributeur. Des capteurs empêchent le cycle de se dérouler sans qu'une tasse ne soit en place, et des signaux lumineux vous indiquent que votre café est prêt à être consommé. Enfin, Martina a ajouté des panneaux de bois teinté pour donner à l'ensemble une ambiance rustique, inspirée d'un chalet de ski.

Le PC est toujours fonctionnel malgré sa fonctionnalité supplémentaire exclusive

Sous le capot, le PC n'est pas en reste, avec un processeur Intel Core i7-14700K et une carte graphique Nvidia RTX 4070 Ti. Ainsi, pendant que vous dégustez une tasse de café frais sur cette machine, vous disposez également de suffisamment de puissance pour jouer, éditer des vidéos ou effectuer toute autre tâche que vous lui confiez.

Le refroidissement était évidemment une préoccupation majeure, l'eau chaude étant un élément essentiel dans le processus de fabrication d’un café. Martina a donc mis en place une prise d'air à l'avant du boîtier avec des ventilateurs qui acheminent l'air directement sur les composants essentiels, tandis que les ventilateurs d'extraction de l'autre côté évacuent tout excès de chaleur.

Cette création résistera-t-elle à des mois et des années d'utilisation régulière ? Il est difficile de le dire avec certitude, étant donné la nature unique de tous les composants impliqués. Malheureusement, compte tenu de la modernisation des boîtiers, les Youtubeurs n’ont probablement pas pu ajouter de lecteur CD qui aurait pu être utilisé en tant que porte-gobelet.