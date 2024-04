Amazon : leur chat se glisse dans un colis, ce couple le retrouve à 1000 km de là

Un chat a voyagé beaucoup plus qu'il ne l'aurait voulu en partant par inadvertance avec un colis Amazon. Ses propriétaires n'ont pas vu qu'il s'était glissé dans la boîte contenant des articles qu'ils souhaitaient renvoyer.

Dans l'état américain de l'Utah, le couple Clark vient de recevoir un colis Amazon contenant plusieurs chaussures de sécurité. L'homme et la femme ont pris soin de les commander à travers le programme “essayez avant d'acheter” d'Amazon Prime, qui permet de renvoyer ce genre d'articles sans frais s'ils ne nous vont pas. Et c'est précisément le cas. La mari de Carrie Clark remet les boîtes dans le carton initial, s'assure qu'il est bien scellé et part le déposer pour qu'il soit enlever par un service de transport.

Le même jour, leur chatte Galena disparaît mystérieusement. En théorie elle devrait être dans la maison, elle n'a pas du tout l'habitude de sortir, mais aucun signe de l'animal. Le couple Clark commence à placarder des affiches partout dans les rues, organise des recherches dans la ville avec la famille et les amis. Toujours rien. Comme tous les propriétaires de chat dans cette situation, ils imaginent le pire. “L'anxiété et le stress de ne pas savoir ce qui lui était arrivé étaient atroces“, confie Carrie. 6 jours plus tard, elle reçoit un appel inattendu.

Un chat disparaît mystérieusement avant d'être retrouvé 1000 km plus loin dans un colis Amazon

Au bout du fil, un vétérinaire. Il a scanné la puce d'un chat qu'on vient de lui confier et il s'agit de Galena. Les Clark s'empressent de demander où se situe le cabinet afin de venir la récupérer, et c'est la surprise : leur chatte est en Californie, à 1000 km de chez elle. Le félin s'est en réalité retrouvé enfermé dans le carton Amazon renvoyé plus tôt. Sans nourriture et sans eau, elle a survécu par un concours de circonstances incroyables. “La boîte dans laquelle se trouvait Galena était ouverte sur un côté, ce qui lui donnait de l'air pour respirer. Les températures étaient idéales et elle n’a pas eu trop chaud ni gelé“.

Il se trouve aussi que l'employée d'Amazon qui la découverte, Brandy, est une habituée des chats. Elle en recueille souvent chez elle pour s'en occuper et a donc eu tous les bons réflexes. Bien que déshydratée, Galena s'est vite remise sur pattes et a pu rentrer avec le couple venu la chercher.

Crédits : KSL TV