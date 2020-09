Lidl s’attaque à Apple avec un produit encore meilleur à 24,99 euros

Lidl s'attaque une nouvelle fois à Apple. Le 19 octobre, le géant allemand du low cost commercialisera de nouveaux écouteurs sans fil Silvercrest pour seulement 24,99 euros. Afin de concurrencer avec les AirPods, cette nouvelle itération promet des meilleures performances et opte pour un nouveau design.

Lidl, la célèbre chaîne de supermarchés allemands, a lancé une paire d'écouteurs sans fil destinés à concurrencer les fameux AirPods d'Apple. Conçus par Silvercrest (marque de Lidl), les écouteurs sont garantis trois ans et sont accompagnés d'un boitier de recharge de 350 mAh. Cerise sur le gâteau, ils sont vendus pour la modique somme de 19,99 euros. Dès leur sortie en magasins le 17 septembre, les “AirPods de Lidl” se sont vendus comme des petits pains. De nombreux magasins sont désormais en rupture de stock !

Lidl va lancer des écouteurs intra façon AirPods à seulement 24,99 euros

Ldil ne compte pas s'arrêter là. Dès le 19 octobre 2020, Lidl va lancer une nouvelle paire d'écouteurs dans ses magasins. Commercialisés pour la modique somme de 24,99 euros, ces écouteurs estampillés Silvercrest promettent des performances supérieures aux écouteurs à 19,99 euros. Légèrement plus haut de gamme, ils promettent notamment un meilleur son et une meilleure autonomie pour le boîtier. L'étui de recharge permet en effet de recharger 5 fois les écouteurs. Chaque recharge garantit jusqu'à 3 heures d'écoute, comme les écouteurs à 19,99 euros.

Côté design, ils sont encore plus proches des AirPods d'Apple. Les écouteurs sont composés d'un haut-parleur arrondi surmonté sur une longe tige munie d'un micro. De même, l'apparence du boîtier de recharge est similaire. On retrouve notamment la même forme. Par contre, la diode luminescente qui affiche le niveau de charge est composée de trois points lumineux, contre un seul pour les AirPods. Enfin, on notera que cette version low cost opte pour un coloris noir.

On s'attend à ce que les stocks de lancement soient une nouvelle fois limités. Pour mettre la main sur ces écouteurs abordables, il faudra se montrer réactif. Que pensez-vous de cette nouvelle offensive sur le marché des écouteurs sans fil ? On attend votre avis dans les commentaires.