L'arrivée du navigateur Arc sur Windows a été annoncée. Ce dernier, en plus d'être très sécurisé, propose des nouveautés comme une barre latérale qui se replie et une barre de commandes pour simplifier la navigation. Ce lancement est important car il montre que les applications Swift d'Apple peuvent aussi fonctionner chez Microsoft.

Le marché des navigateurs web sur Windows a longtemps été dominé par quelques grands noms, tels que Chrome, Edge et Firefox. Ces plateformes ont évolué au fil des années, et on intégré de nouvelles fonctionnalités comme, par exemple, une barre d’adresse qui donne des résultats encore plus précis. Toutefois, la concurrence reste essentielle pour stimuler l'innovation et offrir aux des choix plus diversifiés et des interfaces peut-être plus adaptées à des besoins spécifiques.

Arc, un navigateur développé par The Browser Company et non par Apple, utilise Swift, un langage de programmation créé par ce dernier. Il propose une interface unique et des fonctionnalités avancées pour une navigation plus claire et organisée. Il intègre une barre latérale escamotable qui combine de façon très intuitive les onglets et les favoris. Cette innovation a pour but de simplifier la navigation sur web et aide à mieux gérer les tâches sur Internet.

Windows accueille Arc, un navigateur programmé avec le langage d’Apple

L‘introduction d'Arc sur Windows n'est pas seulement importante en termes de compétitivité sur le marché des navigateurs. Elle est également marquante du point de vue technologique, notamment avec l'adoption de Swift, le langage de programmation développé par Apple. Ce développement est très intéressant car il ouvre la porte à une plus grande utilisation de ce langage dans l'écosystème de Microsoft.

Le travail réalisé par The Browser Company pour intégrer Swift à Windows pourrait encourager d'autres développeurs à explorer ce langage. Il est considéré comme plus sûr pour la programmation d'applications.

Il est intéressant de noter que cette transition vers des langages de programmation qui réduisent les risques d'erreurs de mémoire est encouragée par des autorités de haut niveau, notamment celles de la Maison Blanche. En effet, ce dernier est intéressant car il prévient les risques de fuites de données. Un critère qui prend toute son importance dans le climat actuel des cyberattaques en croissance.