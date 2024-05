Razer doit payer pour une “blague”, la Galaxy Watch 7 confirmée, c’est le récap’ !

Razer est condamné à rembourser 1 million d'euro à ses clients, Samsung officialise la Galaxy Watch 7 sans le dire, Google Photos améliore vos vidéos tout seul, c'est le récap' !

La fête du travail en France n'empêche pas la planète Tech de tourner, loin de là. Un nouveau navigateur Mac débarque sur Windows par exemple, tandis qu'Android 15 décide de mieux optimiser l'affichage des smartphones verrouillés en mode paysage. Il s'en passe des choses ! Et si vous ne le croyez toujours pas, jetez un œil aux nouvelles marquantes de la journée du 1er mai 2024.

Google Photos va rendre vos vidéos plus belles très simplement

L'un des avantages de Google Photos, c'est que l'application est capable d'embellir nos clichés en quelques touches sur l'écran. Correction de l'exposition, ajustement de couleurs et du contraste… Tout se fait sans même que l'on y pense. Il était logique qu'à terme, le même genre de fonctionnalité arrive pour les vidéos. C'est bientôt chose faite puisqu'un bouton dédié commence à faire son apparition chez quelques utilisateurs.

Razer doit rembourser ses clients à cause d'une “blague”

Parfois, il ne suffit pas de dire “oh ça va… C'était juste une blague” pour que tout soit pardonné. Quand Razer sort son masque anti-COVID à LED RGB en 2021, tout le monde pense qu'il s'agit d'une plaisanterie, mais non. Le Zephyr de son petit nom sort bel et bien. Le problème, c'est que la marque affirme que ses filtres répondent à la norme de protection N95 alors que ce n'est pas du tout le cas. La Federal Trade Commission américaine n'a visiblement pas le même humour que le fabricant puisqu'elle le condamne à rembourser les gens ayant acheté le masque. Cela représente environ 1 million d'euro.

Samsung confirme qu'il y aura bien une Galaxy Watch 7

On n'en doutait pas vraiment, mais c'est désormais certain : nous aurons droit à une Galaxy Watch 7. C'est dans les résultats de l'entreprise au premier trimestre 2024 que Samsung vend la mèche. Le constructeur y indique qu'en matière de montre connectée, il “s'efforcera de répondre à la demande de mises à niveau en lançant de nouveaux modèles haut de gamme“. L'arrivée d'un modèle par exemple estampillé Pro est donc quasi-sûr désormais. On a hâte de voir à quoi il va ressembler.

