La PS5 serait bientôt la console la plus vendue de tous les temps

La PS5 pourrait devenir la console la plus vendue de tous les temps, estime un cabinet d'analyse japonais. D'après lui, la nouvelle console de salon de Sony va parvenir à détrôner la PS2, qui s'est écoulée à plus de 157 millions d'exemplaires.

Dès l'ouverture des précommandes des PS5, les 2 consoles se sont retrouvées en rupture de stock. En l'espace de quelques minutes, tous les revendeurs de France avaient écoulé leur stock. Pour répondre à la demande colossale, Sony a promis de mettre à disposition davantage de PlayStation 5 dans les jours à venir, d'ailleurs à ce sujet, pensez à mettre en place une alerte pour vous tenir informé d'un retour de la PS5 en stock.

Dans ces conditions, certains analystes prophétisent déjà un succès monstrueux pour les Playstation 5. Un rapport financier de Rakuten Securities, firme d'analyse japonaise, assure que Sony devrait écouler plus de 200 millions de PS5 avant l'arrivée d'une hypothétique PS6. “On peut s'attendre à une demande considérable pour les PS5” avance Rakuten Securities. Selon le cabinet, la plupart des joueurs de PS4 actuels devraient remplacer leur console par une PS5, ce qui gonflerait les ventes.

En écoulant plus de 200 millions de PS5, Sony parviendrait à battre son propre record. Actuellement, la PS2 reste la console la plus vendue de tous les temps avec 157 millions d'unités écoulées. En seconde place, on trouve la PS4 avec 110,4 millions d'exemplaires expédiées. En troisième position, on trouve la Playstation première du nom avec 102,5 millions de ventes. “La PS5 a le potentiel pour devenir la console la plus populaire de l'histoire des jeux vidéo” précise le rapport.

Rakuten Securities s'attend à ce que les PS5 se vendent comme des petits pains dès la sortie sur le marché en novembre. D'ici mars 2021, Sony écoulerait plus de 10 millions de consoles. Pour expliquer le succès imminent des nouvelles PlayStation, le rapport pointe du doigt l'attente générée par certains jeux PS5 exclusifs, comme Spider-Man: Miles Morales, qui sera d'ailleurs disponible dès le lancement.

Que pensez-vous des prédictions de Rakuten Securities ? Croyez-vous que la PS5 va rencontrer un succès fulgurant ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

