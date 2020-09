Ouverture précommande PS5 : les enseignes françaises sont prêtes à dégainer

Plus que quelques heures à patienter pour suivre la conférence Sony durant laquelle le constructeur devrait enfin dévoiler le prix et la date de sortie de sa console next génération. A en croire les retours de certaines personnes s'étant rendu dans les points de vente comme La Fnac, et ayant aperçu des affiches publicitaires affirmant que la console est disponible à la précommande dès à présent, il semblerait que le lancement de la PS5 soit imminent.

PS5 : les enseignes française prêtes à ouvrir les précommandes

Alors que l'on connait déjà la date d'ouverture à la précommande des consoles next génération Xbox Series X et Series S de Microsoft, le mystère plane toujours sur le prix et la date de sortie de la PS5, de son concurrent Sony qui jusqu'à présent a était vague sur le sujet et promettait il y a quelques mois que sa console serait lancée avant “la période des fêtes de fin d’année 2020”.

Au vue des préparatifs mis en place ces dernières heures par les enseignes françaises dans leurs boutiques physiques, à l'image de La Fnac, il se pourrait donc bien que l'on soit à quelques encablures de ce moment tant attendu par des millions de joueurs.

En effet, lorsqu'on s'attarde un peu sur la photo d'une affiche publicitaire partagée par un internaute, dans un des magasin de l'enseigne, on peut en effet lire “Disponible en précommande“, ce qui laisse présager qu'il y a de très fortes chances que l'ouverture de ces dernières ne soit qu'une question d'heures ou de jours.

Autre signe révélateur, nous avons constaté que certaines enseignes telles qu'Auchan et Boulanger par exemple, ont récemment ajouté ou enrichi les fiches techniques de la console sur leurs pages de précommandes. On s'imagine qu'elles sont dans les starting-blocks et attendent le feu vert de Sony pour lancer la prévente de la PS5. Nous aurons certainement toutes les réponses à ces questions lors de la conférence Sony prévue ce mercredi 16 septembre à 22 heures.

