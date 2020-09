PS5 : les sauvegardes PS4 pourront-elles être transférées ?

La PS5 sort bientôt et pourra faire tourner non seulement les nouveaux jeux, mais également la quasi-totalité des titres de la PS4. Si on peut supposer qu’on pourra récupérer nos sauvegardes, un tweet d’Insomiac Games, studio derrière Spider-Man, sème le doute. Cependant, il faut noter que cela ne pourrait-être qu'un cas isolé.

La PS5 arrive dans moins de deux mois. Le jeu Spider-Man Miles Morales sera l’une des grosses exclus de la console lors de sa sortie. Ce stand alone nous fera vivre une aventure inédite dans la peau de Miles mais sera également accompagné d’un remaster du premier jeu sorti en 2018. Si vous pensiez pouvoir reprendre votre sauvegarde, ce ne sera malheureusement pas possible.

En effet, Insomniac Games, le studio derrière les deux titres, a annoncé la chose en répondant à un internaute sur Twitter. Non, les sauvegardes de votre jeu PS4 ne pourront être transférées sur votre PS5. Si vous voulez jouer à Spider-Man sur votre console flambant neuve et profiter des nouveautés graphiques, il faudra tout recommencer de zéro.

Cette réponse inquiète un peu les joueurs. Sony va assurer une rétrocompatibilité quasi-complète avec les jeux PS4, à hauteur de 99%, mais rien n’avait encore été confirmé au niveau des sauvegardes. On pouvait imaginer que ça allait être le cas, mais cette situation autour de Spider-Man interroge.

Une différence entre le remaster et le jeu de base ?

Cependant, il faut nuancer. La version Spider-Man accompagnant la sortie de Miles Morales n’est pas la même que celle sortie en 2018, puisqu’il s’agit d’un remaster. Le PS Plus permettant déjà de récupérer ses sauvegardes via le cloud, on peut supposer que si vous lancez Spider-Man 2018 sur votre PS5, vous pourrez récupérer votre progression.

Il serait étonnant de ne pas retrouver vos sauvegardes de God of War, Ghost of Tsushima ou encore Uncharted 4 sur votre PS5 si vous les lancez dessus. Le cas Spider-Man semble être à part dans cette affaire, mais il est pour l’instant difficile d’affirmer quoi que ce soit, tant la communication de Sony sur la transition entre les générations est floue.

Microsoft se veut lui plus clair dans sur ce point. La firme de Redmond mise en effet sur une transition douce entre les générations avec notamment une Xbox Series X compatible avec des milliers de jeux des premières Xbox et un système de sauvegarde dans le Cloud.