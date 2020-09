PS5 : Sony s’excuse pour la pagaille des précommandes et promet plus de stock

Sony présente ses excuses pour l'ouverture chaotique des précommandes PS5. Disponibles depuis le 17 septembre, les deux consoles se sont rapidement retrouvées en rupture de stock chez tous les revendeurs. Pour rassurer les joueurs, le constructeur japonais a promis de mettre à disposition davantage de PlayStation 5 dans les jours à venir.

Le jeudi 17 septembre, Sony a finalement ouvert la précommande des PS5. Contrairement à ses promesses, le géant nippon n'a pas prévenu les acheteurs intéressés de la date de lancement des précommandes en amont. En l'espace de quelques minutes, tous les revendeurs avaient épuisé leur stock de consoles.

Sur Amazon, il n'a fallu qu'une dizaine de minutes pour que le stock de PS5 soit écoulé. Face à l'engouement généré par la nouvelle console next-gen, Amazon redoute de pas pouvoir livrer la PS5 le 19 novembre 2020, jour du lancement dans les magasins. “Vous pourrez ne pas recevoir cet article le jour de sa sortie en raison d'une forte demande” explique Amazon dans un mail envoyé à ses clients. Même son de cloche du côté de Micromania. Dans ce contexte, certains revendeurs craignent de ne pas pouvoir livrer les précommandes PS5 avant 2021 !

Conscient du chaos généré par l'ouvert des précommandes, Sony a tenu à s'excuser sur les réseaux sociaux. “Soyons honnêtes: les précommandes PS5 auraient pu être beaucoup plus fluides. Nous nous excusons vraiment pour cela” s'excuse Sony sur Twitter.

“Au cours des prochains jours, nous mettrons davantage de consoles PS5 en précommande – les détaillants partageront plus de détails” promet la firme japonaise. Un nouveau stock de consoles devrait donc débarquer dans les jours à venir.

Malheureusement, on ignore si la promesse de Sony concerne toutes les régions du monde. Quoi qu'il en soit, on vous conseille de surveiller les différents revendeurs de France dans les jours à venir. Pour éviter de passer à côté d'un réassort, on vous conseille de mettre en place une alerte pour être averti quand la PS5 est à nouveau de stock.

“D'autres PS5 seront disponibles d'ici la fin de l'année” conclut Sony. Sans surprise, la marque veut éviter une rupture de stock lors du lancement dans les magasins le 19 novembre prochain. On vous en dit plus dès que possible sur le retour en stock des PS5. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'ouverture des précommandes dans les commentaires ci-dessous.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020