C’est le 4 mars 2000 que la PlayStation 2 a débarqué au Japon. La console de Sony souffle donc aujourd’hui sa 20e bougie ! Joyeux anniversaire !



Il y a 20 ans jour pour jour était commercialisée celle qui allait devenir la console de référence pour toute une génération. S’il aura fallu attendre le 24 novembre 2000 pour la voir arriver en Europe, c’est bien le 4 mars 2000 que la PS2 de Sony est sortie au Japon.

Joyeux anniversaire à la PS2 !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la console aura constitué une véritable révolution à plus d’un titre. Non seulement parce qu’elle aura bénéficié d’une ludothèque de qualité tout au long de sa carrière (près de 2000 titres), mais aussi parce que la console a ouvert une nouvelle ère des jeux 3D. On comprend mieux pourquoi aujourd’hui il s’agit de la console de salon la plus vendue de tous les temps, la PS4 venant se positionner juste derrière. Celle qui a vécu près de treize et belles longues années s’est en effet écoulé à plus de 157 millions d’exemplaires.

Sony aura également eu le nez creux en commercialisant une version Slim dès 2004, afin de relancer la machine et de contrer la concurrence. Sony a récidivé en sortant une version encore plus allégée en 2007, et la même année, une mouture équipée d’un transformateur intégré. Le succès pour ces nouveaux modèles a été immédiat, de quoi faire un joli pied de nez à la « lourdeur » de la Xbox et de celle qui lui a succédé, la Xbox 360, qui n’étaient pourtant pas dénuées de qualités.

La production de la console aura perduré jusqu’en 2012, tandis que tout support de la PS2 aura été définitivement stoppé en 2018. Et tandis que tous les yeux sont aujourd’hui rivés sur l’arrivée prochaine de la PS5, l’ancienne console de Sony n’en a pas dit son dernier mot pour autant. La PS2 fait toujours les beaux jours des passionnés : certains collectionneurs tentent de mettre la main sur les quelque 1957 jeux PAL qui ont été commercialisés, tandis que d’autres continuent à développer des jeux et des applications sur la fameuse console de Sony. Après 20 ans de bons et loyaux services, et après enchanté toute une génération de joueurs, il n’est pas rare désormais de la trouver un peu partout dans les rassemblements de retrogaming. Et qu’importe que la console soit aujourd’hui émulée, que ce soit sur Android PC ou sur PC, le plaisir de jouer sur un « vrai » Dualshock 2 et à l’aide d’un « vrai » CD reste intact, vous diront les vrais fans.

Au final, la PS2 aura donc marqué de son empreinte le marché du jeu vidéo des années 2000. La console a vu la naissance ou le portage de très grands titres : on se souviendra d’elle pour des jeux comme GTA San Andreas, Resident Evil 4, Final Fantasy X, Prince of Persia The Sands of Time, God of War ou Soulcalibur II et on en oublie. D’ailleurs selon vous, quels sont les jeux les plus emblématiques de la PlayStation 2 ? On attend vos suggestions dans la partie commentaires ci-dessous.