PS5 Pro : tous les jeux tourneront encore mieux sur la console grâce à la prochaine mise à jour

Sony a annoncé la bêta de la prochaine version du firmware de la PS5 Pro, qui intègre une petite nouveauté concernant sa technologie d’upscaling. Celui-ci activera par défaut une petite option qui fera toute la différence en jeu.

PS5 Pro

Pour s’assurer de remplir ses promesses de performance supérieures à la version standard, la PS5 Pro a bénéficié d’une technologie exclusive : le PSSR. Le PSSR est une solution d’upscaling par IA, des mots barbares qui cachent une réalité pas si complexe, puisqu’elle permet de générer d’afficher le jeu dans une meilleure définition que celle dans laquelle il tourne réellement. Concrètement, le jeu tourne en 1080p, mais vous le voyez en 4K, ce qui permet d’améliorer drastiquement ses performances.

Du moins, en théorie, car la première version du PSSR n’a pas été très bien reçue par les joueurs. Celle-ci souffrait des problèmes classiques des technologies d’upscaling : image floue, artefacts à l’écran, bruit abusif, etc. Sony s’est alors empressé de développer une deuxième version de son outil, sortie en même temps que Resident Evil Requiem et qui vient corriger ces défauts. Mais il en reste encore un de taille : tous les jeux PS5 ne le prennent pas nativement en charge.

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La PS5 Pro va améliorer automatiquement ses performances sur tous les jeux

Il existe certes une solution, également mise en place ultérieurement par Sony, sous la forme d’une option dans les paramètres de la PS5 Pro qui permet de forcer l’application du PSSR même sur les jeux non compatibles. Mais encore faut-il savoir qu’elle existe. Un problème finalement réglé dans la dernière bêta du firmware de la console. celui-ci active par défaut le PSSR 2 sur tous les jeux, même ceux qui ne le supportent pas nativement.

La bêta ajoute également la possibilité de désactiver entièrement le Bluetooth, mais attention, cela désactive également le HDMI Link (CEC) ainsi que le mode repos de la console. On ne sait pas encore quand une version stable du firmware sera déployée pour le grand public, mais cela ne saurait tarder.


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