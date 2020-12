PS5 : méfiez-vous de ce mail Cdiscount, c’est une arnaque !

Les arnaques autour de la PS5 continuent. Des escrocs ont monté un faux concours pour faire gagner une PS5. Pour s’assurer de faire un maximum de victimes, ils ont repris l’interface et le logo de Cdiscount, l’un des principaux revendeurs de la PS5 en France.

Le lancement de la PS5 n’est pas de tout repos, pour les joueurs, pour Sony, pour les revendeurs, comme pour les malfrats. Tandis que des braqueurs n’hésitent pas s’attaquer à des camions sur l’autoroute à pleine vitesse, ou à des fourgons garés dans des entrepôts remplis d'employés, d’autres préfèrent arnaquer leur prochain derrière leur écran.

On ne compte plus les escroqueries autour de la PS5 en lien avec eBay par exemple. Encore ce mardi 8 décembre 2020, un client américain a reçu un parpaing de béton en lieu et place de sa PS5… Ce n’est malheureusement qu’une sale histoire parmi tant d’autres, entre les spéculateurs qui achètent des centaines de consoles en quelques minutes, et les arnaqueurs qui revendent au prix fort de simples photos de la PS5.

Un faux concours Cdiscount pour gagner « le nouvel Playstation 5 »

Cette fois-ci, c’est au tour de Cdiscount de faire les frais de cette vague d’escroqueries autour de la dernière console de Sony. En effet, nous avons reçu ce mardi après-midi un mail de Cdiscount. Visiblement, nous sommes extrêmement chanceux puisque nous avons été choisis parmi 10 autres gagnants pour potentiellement gagner une PS5.

Il faut noter que les arnaqueurs ont essayé de faire les choses bien, en reprenant le logo du site de e-commerce, tout comme l’interface, le style et le code couleur. Pour tenter de remporter le précieux sésame, vous êtes invité à répondre à un sondage. En cliquant sur le lien, vous êtes redirigé sur un faux site, qui reprend ici encore le design de Cdiscount.

Une fois le sondage rempli, on vous redirigera encore une fois vers « le site web de nos distributeurs certifiés ». Il faudra rentrer son prénom, son nom, son adresse, son code postal, sa ville, son numéro de téléphone et son adresse mail afin de payer 3€ de frais pour « obtenir un Playstation 5 tout neuf ».

Oui, comme de nombreuses tentatives de phishing, c’est le festival des fautes d’orthographe. Vous l’aurez compris, tout cela n’est qu’une arnaque pour tenter de récupérer toutes vos données personnelles pour ensuite les revendre ou les utiliser pour accéder à certains de vos comptes. Après la découverte de ce scam, nous avons contacté un porte-parole de Cdiscount, qui nous a bel et bien confirmé qu’il s’agissait d’une arnaque. En d’autres termes, si vous tombez sur ce mail, on vous invite à l’expédier vers la corbeille dans la seconde.

