DualSense : la manette de la PS5 est officiellement compatible avec Steam

L’intégralité des joueurs sur Steam peut maintenant utiliser la DualSense en guise de manette. Jusqu’alors, seuls les membres du programme de beta de Steam pouvait profiter de la manette de la PS5.

Comme vous le savez peut-être, l’un des points forts de la PS5 restent indubitablement sa nouvelle manette, la DualSense. En effet, celle qui succède à cette bonne vieille DualShock IV embarque des fonctionnalités inédites et innovantes, comme le retour haptique haute définition (simule des textures et des sensations) et les gâchettes adaptatives.

Si ces technologies sont bien exploitées, ce qui est le cas sur Astro’s Playroom, le résultat est effectivement grisant. Même la concurrence s’incline devant la qualité de la manette. Phil Spencer, le patron de Xbox, a en effet déclaré qu’il était fan de la DualSense. De fait, les joueurs PC aussi espèrent profiter du fameux contrôleur sur leur machine respective.

La DualSense officiellement compatible sur Steam

Bonne nouvelle, puisque Valve vient de confirmer ce mardi 8 décembre 2020 la prise en charge de la DualSense pour tous les utilisateurs Steam. Jusqu’alors, la compatibilité DualSense était réservée aux membres du programme de beta Steam. Depuis le lancement officiel de la PS5 le 12 novembre 2020, les développeurs ont accès aux outils permettant d’intégrer les bons morceaux de code, pour que leur jeu reconnaisse la DualSense via le client logiciel Steam.

On vous conseille d’ailleurs de le mettre à jour dès que possible. Pour l’heure, nous n’avons pas encore réussi à connecter notre DualSense à l’un de nos comptes Steam. Il est probable que la mise à jour Steam soit déployée progressivement. De fait, un peu de patience si vous n’y parvenez pas dans l’immédiat.

Notez que certains titres PC, et notamment des portages d’exclusivités Sony, prennent en charge les différentes fonctionnalités de la DualSense comme le pavé tactile, les bandes lumineuses ou encore le gyroscope. C’est le cas notamment de Death Stranding, Horizon Zero Dawn ou bien No Man’s Sky. Bien entendu, la manette fonctionne avec une pléthore d’autres titres.

Attention toutefois, il faudra impérativement passer par le mode Big Picture de Steam pour utiliser la DualSense. Le mode Big Picture est une version de Steam optimisée pour la navigation et le jeu à la manette. Pour rappel, certaines DualSense souffrent visiblement du même problème de Joy-Con Drift que la Nintendo Switch. Plusieurs joueurs affirment que les joysticks s’activent tout seul, sans action de leur part. Un dysfonctionnement plutôt gênant, qui peut vite amener à la mort du joueur dans certains titres exigeants, Demon’s Souls en tête.

Source : Engadget