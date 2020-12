PS5 : il achète la console sur eBay à plus de 700 euros et reçoit un bloc de béton

On imagine l’immense déception qu’a eue cet acheteur d’eBay en recevant ce qu’il pensait être la nouvelle PS5. En ouvrant le colis, ce n’est pas la fameuse console Sony qu’il a pu découvrir à l’intérieur. Non, c’est un bloc de béton que le vendeur peu scrupuleux lui a finalement envoyé. Si les arnaques fleurissent déjà habituellement sur les sites d’enchères et de petites annonces, elles redoublent en cette période de pénurie de la console.

Il y a quelques jours, eBay mettait en garde les vendeurs qui tenteraient d’escroquer les acheteurs en affichant simplement une photo de la boîte de la PS5. L’arnaque est plutôt courante : un vendeur met en vente la boîte d’un contenu, sans préciser si le contenu s’y trouve ou non. Contenu qu’il conserve bien évidemment, se contentant alors d’expédier le carton d'emballage.

Si eBay a récemment pris les devants face aux tentatives d’escroquerie liées à la PS5, cela n’a pas refroidi les ardeurs des vendeurs peu scrupuleux. Un habitant d’Orem aux États-Unis a eu la désagréable surprise de recevoir un bien étrange produit à la place de la console qu’il avait pourtant achetée bien plus cher que son prix officiel.

Un utilisateur d’eBay reçoit un bloc de béton à la place de la PS5

La PS5 est actuellement en rupture de stock partout dans le monde, et la moindre tentative de réapprovisionnement se solde par des achats en masse de la part de bots et des sites qui rencontrent de grosses difficultés de serveurs. N’y tenant plus, un utilisateur du site eBay a alors tenté sa chance sur le site d’enchères. Il a réussi à trouver une console pour la modique somme de 878 dollars (725 euros). Rappelons que le prix officiel de la console annoncé par Sony est de 499 euros, soit une plus-value de 45% environ.

Mais lorsque le colis lui est parvenu, ce n’est pas la console que cet acheteur de 38 ans a finalement reçue. En ouvrant le carton d'emballage, il a découvert que le vendeur lui avait fait parvenir un bloc de béton. Pas réellement utile pour jouer à Spider-Man Miles Morales ou Cyberpunk 2077. L’homme a alors immédiatement contacté la police locale, qui lui a conseillé de se tourner du côté d’eBay afin de se faire rembourser.

Les achats sur la plateforme étant intégralement couverts (tout dépend en revanche du moyen de paiement utilisé), celui-ci ne devrait pas avoir de mal à rentrer dans ses frais. Néanmoins, fausse joie pour lui : il n’a toujours aucune PS5 entre les mains et s’il s’agissait d’un cadeau pour les fêtes de fin d’année, l’espoir d’en dénicher une à un prix décent s’amenuise de jour en jour.

Source : Fox13