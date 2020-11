PS5 : eBay fait la chasse aux escrocs qui revendent des photos de la console

La PS5 est probablement l’un des produits les plus demandés et les plus recherchés en cette fin d’année 2020. Sans surprise, les arnaques et les escroqueries autour de la console de Sony se multiplient sur Internet, et particulièrement sur les sites de revente comme eBay. La plateforme vient d’ailleurs de déclarer la guerre aux fausses annonces.

La PS5 est officiellement disponible en France depuis le 19 novembre 2020. Comme vous le savez probablement, la nouvelle console de Sony fait partie des produits les plus recherchés et les plus demandés en cette fin d’année 2020. Depuis le lancement de la PS5, et même depuis l’ouverture des précommandes en septembre 2020, les arnaques et les escroqueries autour de la machine de Sony ne cessent de se multiplier sur la toile.

À cette époque, il n’était pas rare de trouver des PS5 à plus de 1000 € sur eBay et Amazon. Les chanceux qui ont réussi à précommander la console ont rapidement compris qu’ils étaient possibles de se faire de l’argent facile, en revendant leur précommande à prix d’or. Maintenant que la console est sortie, les spéculateurs armés de bots ont pris le relais, n’hésitant à pas à acheter des consoles par centaines et privant ainsi les joueurs et familles qui souhaitent juste trouver une console au pied du sapin.

Des annonces pour des photos, des boites… Tout, sauf la PS5

Hormis les annonces pour des PS5 à des prix astronomiques, les fausses annonces et escroqueries se multiplient, notamment sur eBay. Sur la plateforme, il suffit de taper Playstation 5 Photo pour tomber sur 324 enchères. Aucune d’entre elles ne propose la console, mais seulement une photo. Les revendeurs comptent ainsi sur la naïveté et la crédulité des acheteurs pour les arnaquer comme il se doit.

Dans un style différent, on retrouve même des centaines d’annonces pour une PS5, ou plutôt pour tenter de gagner une PS5. Un utilisateur vend par exemple des tickets de tombola pour gagner une PS5, tandis qu’un autre propose simplement une boite en carton vide.

Dans son cas, la description de l’annonce prête à sourire : « Ne vends pas une PS5. L’enchérisseur gagnant recevra une boite vide qui représente à quel point je suis triste et me sens vide. L’argent que je recevrai de cette enchère gagnante servira à acheter une PS5 à l’un de ces salauds égoïstes sur eBay (ndrl : il fait référence aux spéculateurs) », écrit-il.

Face à la situation, eBay a décidé de prendre officiellement la parole : « Nous condamnons ces vendeurs opportunistes qui tentent d’induire les autres utilisateurs en erreur. Nous sommes en train de retirer de notre marché toutes les annonces pour des photos de PS5 et nous prendrons les mesures qui s’imposent contre les vendeurs […] les acheteurs doivent faire preuve de prudence et lire attentivement la description de l’annonce », rappelle la plateforme de e-commerce.

