PS5 : Digital Foundry l’assure, la plupart des jeux seront en 30 FPS seulement

La plupart des jeux PS5 seront en 30 FPS. C’est en tout cas ce qu’affirme le site Digital Foundry, qui a analysé les différents extraits de jeux dévoilés lors de la présentation de la console ce jeudi 11 juin 2020.

Si vous êtes joueur, vous avez probablement assisté à la présentation officielle de la Playstation 5. Une conférence qui s’est avérée riche en contenu et en annonces, avec GTA 5, Gran Turismo 7, Horizon 2 ou encore Resident Evil 8. La surprise finale étant évidemment la révélation du design de la console. Design qui a d’ailleurs déjà inspiré des milliers de mèmes sur Twitter. Le site Digital Foundry, réputé pour ses analyses détaillées sur la qualité graphique des jeux vidéo, a scruté avec attention les différents extraits des titres PS5 diffusés pendant le show de 80 minutes.

Au cours d’une vidéo débrief, les journalistes de Digital Foundry assurent que la grande majorité des jeux présentés visent la 4K 30 FPS. Seule une poignée d’entre eux pourrait proposer du 4K 60 FPS. Pour appuyer sa théorie, Digital Foundry explique avoir analysé la résolution et le framerate des séquences de gameplay.

Un système de résolution dynamique

Ainsi, certains jeux semblent utiliser un système de résolution dynamique, qui permettrait d’abaisser la qualité visuelle aux alentours des 1500p, et ce pour maintenir un framerate acceptable aux alentours des 30 FPS. De nombreux jeux s’afficheront également en 4K native, et non de la 4K upscalée comme on peut en trouver sur PS4 Pro.

Pour Digital Foundry, il est clair que Sony souhaite privilégier la qualité visuelle sur PS5, au détriment de la fluidité. Cette stratégie, si elle est avérée, se place en totale opposition à celle de Microsoft, qui vise le 60 ou 120 FPS en 4K HDR avec la Xbox Series X. « L’accent mis sur les détails extrêmes met également en évidence les priorités de la plupart des développeurs présentés ici – alors que Microsoft parle de 4K 60 FPS et même de 120 FPS comme objectifs de conception de son matériel, la grande majorité des titres de la présentation PS5 d’hier se concentraient plutôt sur 30 FPS », affirme Richard Leadbetter, rédacteur en chef de Digital Foundry.

Selon Digital Foundry, les jeux suivants seront en 4K 30 FPS :

Rachet and Clank : Rift Apart

Stray

Returnal

Kena : Bridge of Spirits

Demon’s Souls (possibilité d’un mode 60 FPS)

Destruction Allstars

Horizon : Forbidden West

Oddworld : Soulstorm

Les jeux suivants seraient eux en 4K 60 FPS :

Notez qu’il manque plusieurs titres à l’appel comme Hitman 3, Solar Ash, GhostWire Tokyo ou encore le très prometteur Project Athia.

