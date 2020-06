PS5 : des milliers de mèmes se moquent de son design sur Twitter et c’est à mourir de rire

Le design de la PS5 est loin de faire l’unanimité, mais cela a du bon : une avalanche de mèmes hilarants déferle depuis hier soir sur Twitter. Redoublant d’imagination, les internautes trouvent tantôt qu’elle ressemble à un routeur, la tour de Sauron, voire un bâtiment…

Sony a profité d’un événement en streaming centré sur les jeux PS5 pour enfin dévoiler la forme et les couleurs de la console. Ou plutôt deux consoles puisque Sony lance aussi la PS5 dans une variante 100% dématérialisée. Comme on pouvait s’y attendre, le design est raccord avec la manette DualSense blanche que Sony avait dévoilé quelques semaines plus tôt. L’enveloppe extérieure consiste en deux parties en plastique blanc ondulées qui enserrent un élément du casing noir.

Qui donne l’impression de former un V, soit le chiffre romain 5 comme PS5. Le tout avec quelques accents lumineux bleutés qui rappellent la PS4. Il est en outre possible de l’installer à la verticale ou à l’horizontale. Bien sûr, tout design est affaire de goût. Mais il est certain qu’avec ses formes ondulées, sa couleur blanche (qui risque de jaunir avec le temps), et sa certaine asymétrie, la console semble aller à contre-courant du fonctionnalisme de la Xbox Series X.

La PS5 risque ainsi d’avoir nettement plus de mal à se fondre dans la décoration de votre salon que d’autres designs finalement pas si éloignés mais aux couleurs plus discrètes. Et on espère donc qu’à l’image de la DualSense noire, il y aura une version de ce design tout en noir. En tout cas le design de la PS5 a beaucoup amusé les internautes qui y voient apparemment tout sauf une console. Ce twittos y voit par exemple… un routeur internet :

Mais apparemment, avec un peu d’imagination on peut aussi y voir une veste rétrofuturiste :

This is the best one lmao pic.twitter.com/0itWZJnYae — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 11, 2020

Ou un album photo :

To think I already had a ps5 years ago pic.twitter.com/rkNn7CrcxI — +Slick on block (@Slicktactics) June 11, 2020

Il y a aussi ceux qui y voient un ordinateur (mais peut-on vraiment leur en vouloir ?) :

Ou carrément la tour de Sauron (qui dans les ténèbres de votre salon va vous lier…) :

La rubrique architecture est également plutôt bien lotie en matière de PS5 :

Il y a aussi la version Elmo :

i fixed it pic.twitter.com/ywQgKyXwPl — Petrana 冰冰 Radulovic (@Pet_rana) June 11, 2020

Et vous que pensez-vous du design de la PS5 ? Partagez votre avis dans les commentaires !