PS5 : Sony dévoile enfin le design de la future console !

La PS5 se dévoile enfin ! Sony a en effet profité des derniers instants de la conférence pour lever le voile sur les premières images de sa nouvelle console de salon. Ultra futuriste, la Playstation 5 fait la part au blanc et aux lignes acérées. Comme sa rivale la Xbox Series X, elle est construite à la verticale.

Ce 11 juin 2020, Sony a commencé par lever le voile sur la liste des jeux qui débarqueront sur PS5 dans le courant de l’année 2021, dont Spider-Man, Gran Turismo 7 et Resident Evil 8 Village. Et alors que plus personne n’y croyait, la firme a dévoilé le design complet de la console après des mois de teasing.

Voici les premières images de la Playstation 5

Comme la manette DualSense qui l’accompagne, la PS5 arbore un design tout de blanc. Le noir se fait en effet plus discret sur cette génération alors qu’il était prédominent sur les anciennes consoles du groupe. On retrouve évidemment le rétroéclairage bleu qui rappelle notamment sa prédécesseur, la PS4.

Comme la Xbox Series X, la Playstation 5 est disposée à la verticale, ce qui la distingue beaucoup des précédentes itérations de Sony. Désormais, il faudra glisser les disques de nos jeux vidéo dans une fente verticale. Sous la console, on notera la présence d’un socle noir destiné à maintenir la console stable.

Que pensez-vous du design de la Playstation 5 ? Vous imaginez déjà la console trônez fièrement dans votre salon ? Êtes-vous déçu par les choix esthétiques de Sony ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.