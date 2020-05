Xbox Series X : Microsoft promet des milliers de jeux 4K HDR jusqu’à 120 FPS dès le lancement

La Xbox Series X sera compatible avec la bibliothèque des précédentes consoles Xbox. Non seulement il sera possible de jouer à des anciens jeux, mais Microsoft promet également une amélioration notable des graphismes.

Avec la Xbox Series X, l’une des obsessions de Microsoft est d’effacer totalement la frontière entre les générations de consoles. Une première étape avait été franchie sur Xbox One, avec de nombreux titres Xbox 360 compatibles. La prochaine machine veut aller encore plus loin, rendant jouable sur Series X la plupart des jeux sortis sur les trois Xbox précédentes.

Microsoft assure vouloir miser sur son héritage et avec cette rétrocompatibilité, la Xbox Series X aurait des milliers de jeux disponibles à son lancement. Des jeux qui fonctionneront correctement, sans ralentissement ni problèmes de compatibilité, rassure le constructeur qui affirme vouloir effectuer 200 000 heures de tests avant la sortie de la console. Si vous optez pour une Xbox Series X à la fin de l’année, tous les jeux que vous possédez dans votre bibliothèque Microsoft pourront donc être lancés.

Améliorer le passé

Non seulement tous vos titres pourront être lancés sur Xbox Series X, mais Microsoft en profitera pour les améliorer. Ainsi, le SSD réduira drastiquement les temps de chargement (parfois très longs sur les anciennes consoles, il faut le dire). Les graphismes auront également le droit à un coup de jeune. Les jeux seront automatiquement affichés en HDR, la console disposant nativement de cette technologie.

Il y a plus, puisque les jeux pourront être redimensionnés en 4K pour s’adapter à nos téléviseurs modernes. Dernière chose, Microsoft promet que le nombre d’images par seconde sera doublé sur une sélection de titres. Les jeux tournant à 30 images par seconde passeront donc à 60 i/s et ceux à 60 i/s seront jouables à 120 i/s. Microsoft n’a pas encore détaillé techniquement toutes ces promesses que nous attendons de voir en action.

Avec tout ça, la console disposera donc d’un catalogue monstrueux au lancement. Nous devrions prendre plaisir à ressortir les vieux classiques du grenier, comme les premiers Halo ou Gears of War.

Source : Microsoft