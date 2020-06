Quelle taille pour la PS5 et Xbox Serie X : laquelle est la plus grande ?

La PS5 a été présentée hier par Sony. Le design de la console divise les fans, certains aiment, d’autres moins. Mais tous devraient être d’accord sur un point, elle est énorme. Des internautes l’ont en effet comparée avec les autres machines du marché, et on peut dire que la surprise est de taille.

Les jeux de la PS5 ont été présentés lors d’une conférence virtuelle le 11 juin. A la fin de la présentation, Sony a réservé une surprise aux spectateurs en présentant le design final de la console. Une machine noire et blanche qui a beaucoup divisé les fans. Certains adorent, d’autres moins. Mais concernant la taille, elle va mettre tout le monde d’accord.

Les internautes ont en effet cherché à connaître les dimensions de la console. Sony n’a pas communiqué dessus, mais grâce aux visuels officiels fournis par le constructeur, certains ont pu établir une comparaison avec les autres machines du marché.

C’est pas la taille qui compte

Des petits malins ont en effet pris comme point de comparaison les lecteurs de disques des consoles existantes pour les comparer à celui de la nouvelle machine de Sony. Pour affiner l’échelle, les ports USB visibles en façade ont également été pris comme référence.

Ainsi, en comparaison de la Xbox Series X, la PS5 se montre bien plus haute lorsqu’elle est mise verticalement ! Certes, le pied de la console fausse les mesures, mais tout de même. La Series X, comparée à un frigo depuis sa présentation, est finalement assez petite face à sa concurrente. Cette comparaison permet également de voir la PS5 face aux consoles actuelles, à savoir la PS4 Pro et la Xbox One X.

I've done this about 4 times and I'm getting similar results. pic.twitter.com/4lWxdhaoKq — EvilBoris HDR (@EvilBoris) June 11, 2020

Un twittos s’est amusé à faire la même comparaison, avec les machines Sony et Microsoft sorties depuis 15 ans. Surprise, la PS5 est encore plus haute que la PS3 ou la Xbox One première du nom, toutes deux moquées pour leur taille. Elle est également plus épaisse.

Si de verdad la #PS5 es así de grande, no quedará en ninguna estantería o cómoda. No solo el diseño es impractico, pero también el tamaño pic.twitter.com/sCrpWTEOM4 — Jose Andrade (@jandrade) June 12, 2020

Il va donc falloir faire de la place dans votre meuble TV pour accueillir la console. Si rien n’est confirmé, on peut supposer qu’une si grande taille cache un système de refroidissement d’ampleur, comme le laissait suggérer le brevet déposé il y a peu par Sony. Une grosse console, mais toujours au frais ?