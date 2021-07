PS5 Digital Edition : un nouveau modèle plus léger est sorti et Sony n’a rien dit !

Une nouvelle version de la PlayStation 5 Digital Edition (portant le numéro de modèle CFI-1100B01 au Japon), a été aperçue sur un nouveau manuel d'utilisation sur le site officiel japonais de PlayStation.

Après être apparu sur le site officiel de PlayStation, le nouveau modèle de la PS5 Digital Edition, nommé CFI-1100B01, est maintenant répertorié chez plusieurs revendeurs japonais comme GEO ou Nojima. La page des spécifications du manuel indique que cette nouvelle version de la console PS5 Digital pèse 3,6 kg, soit 300 grammes de moins que les 3,9 kg du modèle PS5 Digital Edition original (CFI-1000B).

Sony semble également avoir modifié la vis fournie avec le support, qui comprend désormais une vis à tête plate qui devrait être plus facile à mettre en place et à retirer. En effet, vous ne devriez plus avoir besoin d’un tournevis ou d’une pièce de monnaie pour fixer la base. Même si la vis est différente, cela n’explique pas pourquoi cette nouvelle version a perdu 300 grammes sur la balance. Il faudra donc probablement attendre que les clients reçoivent cette version pour le découvrir la raison de cette perte de poids.

Un nouveau modèle de PS5 pour lutter contre la pénurie ?

Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs en avril, le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, avait déclaré que la société envisageait diverses solutions pour l'aider à faire face à la pénurie mondiale de composants. Celles-ci comprenaient notamment la possibilité de modifier la conception des consoles ou de trouver des fournisseurs secondaires.

Hiroki Totoki avait d’ailleurs déclaré « Comme je l’ai dit plus tôt, nous visons un volume de ventes supérieur à celui de la PS4 [au cours de la 2e année]. Mais pouvons-nous augmenter considérablement l’offre ? Non, ce n’est pas probable ». Sony est donc très ambitieux concernant les ventes de sa PS5, et ce nouveau modèle pourrait être la solution pour limiter l’impact de la pénurie mondiale de composants. Sony espère battre le record ultime de la PS1 en vendant 23 millions de consoles en 2022.

Maintenant que la PS5 Digital Edition a eu droit à un nouveau modèle avec une nouvelle vis, on s’attend désormais à ce que la PS5 classique ait aussi droit aux mêmes modifications. Il faudra cependant patienter encore quelques semaines avant d’en savoir plus sur ce modèle CFI-1100B01 encore très mystérieux.

Source : @Renka_schedule