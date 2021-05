Sony explore toutes les options possibles pour pallier à la pénurie de composants. Parmi celles évoquées lors d’une réunion en interne est la modification du design hardware de la console. L’autre possibilité serait de trouver un second fournisseur. Dans un cas comme dans l’autre, l’objectif est de battre le record de vente de la PS4.

Cette année 2021 sera placée sous le signe de la pénurie. Il n’y a plus vraiment de doute possible, alors que la majorité des constructeurs semblent se mettre d’accord pour dire que les stocks ne referont pas surface avant l’année prochaine. Si tout le secteur de l’électronique est touché, les joueurs sont particulièrement dans l’attente de voir réapparaître les consoles et autres cartes graphiques sur les étals des revendeurs.

Mercredi dernier, à l’occasion de son bilan financier pour le début d’année, Sony a annoncé avoir vendu 7,8 millions de PS5 depuis son lancement. Une vraie performance, compte tenu des circonstances actuelles. La console dépasse ainsi la PS4, qui elle s’est écoulée à 7,6 millions d’exemplaires sur la même période. Seulement voilà, Sony a un objectif en tête : faire mieux que son dernier essai. Et pour cela, il lui faut trouver des solutions pour contourner la pénurie.

La PS5 aura-t-elle droit à une nouvelle conception ?

Hiroki Totoki, directeur financier de la firme japonaise, a ainsi déclaré que cette dernière ne s’attend pas à résoudre le problème d’approvisionnement de sitôt. « Comme je l’ai dit plus tôt, nous visons un volume de ventes supérieur à celui de la PS4 [au cours de la 2e année]. Mais pouvons-nous augmenter considérablement l’offre ? Non, ce n’est pas probable », explique-t-il. Aussi, si le constructeur souhaite atteindre ses objectifs, il devra peut-être se tourner vers d’autres méthodes.

« La pénurie de semi-conducteurs est un facteur, mais il y en a d’autres qui auront un impact sur le volume de production », souligne-t-il. Il s’agit donc d’identifier ces facteurs qui pourraient augmenter la production de PS5. Hiroki Totoki a, semble-t-il, déjà réfléchi à la question. « Par exemple, nous pourrions peut-être trouver un fournisseur secondaire, ou en changeant la conception, nous pourrions faire face [à la pénurie] ».

Ce ne sont pas les idées qui manquent chez Sony, qui pourrait être amené à revoir le design interne de sa console pour pallier au manque de composant. Le constructeur semble en tout cas prêt à affronter les prochains mois. « Dans le secteur de l’électronique, nous avons su nous montrer flexibles, et au cours de l’année 2021, nous saurons nous montrer flexibles face à la situation. »

Source : Video Games Chronicles