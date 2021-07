DualSense : le patron de Xbox salue le travail de Sony sur la manette de la PS5

Phil Spencer, le grand patron de la division Xbox, ne tarit pas d'éloges concernant la DualSense, la manette de la PS5. Lors d'un podcast de la chaîne YouTube Kinda Funny Gamescast, le responsable a salué le travail accompli par Sony sur le contrôleur et assure qu'il s'agit d'une source d'inspiration pour d'éventuelles améliorations de la manette Xbox.

Si la Xbox Series X et la PS5 ont toutes les deux des qualités indéniables, il faut reconnaître que Sony a fait le pari d'une proposition forte et innovante pour la manette de sa nouvelle console. Plutôt que de repartir sur une cinquième version de la DualShock, le constructeur a choisi de partir sur un tout nouveau produit : la DualSense.

Assurant une certaine continuité avec les précédentes manettes du constructeur concernant le design, c'est au niveau des fonctionnalités que la DualSense marque toute sa différence. Nous faisons évidemment référence aux gâchettes adaptatives et au retour haptique, deux fonctionnalités inédites qui favorisent grandement l'immersion lorsqu'elles sont bien utilisées.

Et si la manette semble satisfaire, malgré quelques bugs de chargement, les joueurs PS5, elle a également tapé dans l’œil de Phil Spencer, grand patron de la division Xbox. Dans un podcast de la chaîne YouTube Kinda Funny Gamescast, le responsable a salué le travail effectué par Sony sur la manette de la PS5.

Phil Spencer veut s'inspirer de la DualSense pour la manette Xbox

Il reconnaît par ailleurs que la DualSense représente une source d'inspiration importante pour d'éventuelles améliorations de la manette Xbox actuelle. “Quand je pense à notre feuille de route matérielle, j'aime vraiment l'évolution de l'équipe de Liz Hamrem et le travail qu'ils ont accompli. Nous réfléchissons définitivement à différentes types d'appareils qui peuvent apporter plus de jeux à plus d'endroits. Il y a probablement du travail à faire sur le contrôleur. Je pense que Sony a fait du bon travail avec sa manette et nous en examinons une partie, et il y a des choses que nous devrions faire en ce sens”, a-t-il assuré.

Dans la suite de l'entretien, Phil Spencer est revenu sur l'arrivée potentielle de la VR sur Xbox. Pour l'instant, ce n'est pas la priorité d'après le patron de Xbox. Selon lui, l'Oculus Quest 2 reste à ce jour le meilleur moyen de profiter de la réalité virtuelle, notamment grâce à son absence de connectique et le fait que le système ne nécessite pas de PC pour fonctionner.

Pour rappel, Microsoft avait déjà démontré son intérêt pour la DualSense en janvier 2021. En effet, la firme de Redmond avait demandé aux joueurs Xbox quelles étaient les fonctionnalités de la DualSense qu'ils aimeraient voir sur une manette Xbox.