PS5 vs PS5 Digital Edition : quelle version de la console choisir ?

La PS5 sortira le 19 novembre prochain. Nous devrions plutôt écrire les PS5, puisque la console sera déclinée en plusieurs versions. Dans ce petit comparatif, nous allons faire le point sur les machines proposées par Sony et sur les différences qu’il faut prendre en compte avant l’achat.

Les PS5 sortiront le 19 novembre 2020. Si vous avez un peu suivi l’actualité, vous savez que la console sera déclinée en plusieurs versions. Ce sera aussi le cas pour la machine concurrente, la Xbox Series. Mais il se peut que vous soyez un peu perdu à travers tous ses modèles. Une console, ça doit être simple, et proposer des variantes peut compliquer la chose. Vous hésitez à commander la PS5 mais vous ne savez pas laquelle prendre ? Pas de panique, nous sommes là pour vous aider.

Combien y’aura-t-il de PS5 ?

La PS5 sera déclinée en deux versions : la PS5 dite “classique” et la PS5 Digital Edition. Il se peut que Sony choisisse de sortir des modèles Slim ou Pro à l’avenir, mais la chose ne devrait pas arriver avant plusieurs années. Par exemple, la PS4 est sortie en 2013, alors que la PS4 Slim et la PS4 Pro sont sorties en 2016. Vous avez donc le temps de voir venir.

A noter que chez Microsoft aussi, deux consoles sont proposées : la Xbox Series X et la Xbox Series S.

Quels sont les prix des consoles ?

La PS5 classique sera vendue à un tarif de 499 euros. La Digital Edition sera moins chère, puisque le prix conseillé est fixé à 399 euros.

Pour rappel, le prix de la PS4 était de 399 euros à sa sortie en 2013 et celui de la PS3 à 599 euros en 2007. En 2000, la PS2 avait été commercialisée à un tarif de 2990 francs, soit 594 euros en prenant en compte l’inflation. La PS5 est donc parmi les consoles les moins chères de la marque.

Notons que chez Microsoft, la Xbox Series X est vendue au prix de 499 euros tandis que la Xbox Series S sera commercialisée au tarif très intéressant de 299 euros. Microsoft propose également un système de paiement étalé sur 24 mois avec un abonnement pour 33 euros par mois pour la Series X et 25 euros par mois pour la Series S, et ce avec le Game Pass. Ce n'est pas le cas de Sony.

Quelles sont les différences techniques entre les consoles ?

La PS5 “normale” dispose d'un lecteur blu-ray, tandis que la Digital Edition en est dépourvue. Il s'agit là de la seule différence technique entre les deux modèle. En effet, leurs caractéristiques sont similaires et aucune n'est plus puissante que l'autre. Elles feront toutes deux tourner les jeux en 4K/60FPS.

PlayStation 5 PlayStation 5 All-Digital Edition CPU - CPU Zen 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz (fréquence variable)

- Gravé sur SoC AMD Ryzen 3e génération 7nm - CPU Zen 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz (fréquence variable)

- Gravé sur SoC AMD Ryzen 3e génération 7nm GPU - AMD RDNA 2 d'une puissance de 10,28 TFLOPS avec Ray Tracing

- Gravé sur SoC AMD Ryzen 3e génération 7nm - AMD RDNA 2 d'une puissance de 10,28 TFLOPS avec Ray Tracing

- Gravé sur SoC AMD Ryzen 3e génération 7nm Architecture GPU RDNA 2 optimisé RDNA 2 optimisé Mémoire / Interface 16Go GDDR6 / 256-bit 16Go GDDR6 / 256-bit Bande passante mémoire 448 Go/s 448 Go/s Stockage interne SSD 825 Go avec contrôleurs mémoire spéciaux SSD 825 Go avec contrôleurs mémoire spéciaux Bande passante stockage 5,5Go/s (Raw), 8-9GB/s (Compressé) 5,5Go/s (Raw), 8-9GB/s (Compressé) Stockage amovible Emplacement SSD NVMe au format CF Card Emplacement SSD NVMe au format CF Card Prise en charge stockage externe Prise en charge des disques durs externes via USB Prise en charge des disques durs externes via USB Lecteur optique 4K UHD Blu-ray Non

Il faut signaler que chez Microsoft, la philosophie est différente. En effet, la Xbox Series S à 300 euros est beaucoup moins puissante que la Xbox Series X à 500 euros. Par exemple, elle ne lira pas les jeux en 4K, mais en 1440p. Un placement intéressant qui pourrait porter ses fruits, beaucoup de gamer ne recherchant pas forcément la puissance graphique.

La logithèque sera-t-elle différente ?

Les jeux qui sortiront sur la PS5 seront les mêmes pour les deux modèles. Il n’y a aura pas de jeux exclusifs à la PS5 classique ou à la PS5 Digital Edition. La seule différence résidera en réalité sur la manière de les acheter. Sur le modèle normal, il sera possible de se procurer les jeux en disque ou directement sur le PS Store. Sur la version Digital Edition, ce sera seulement sur ce PS Store, boutique en ligne de Sony.

Les deux consoles auront également le droit au catalogue de la PS4 via l’abonnement PS Plus. Vous pourrez aussi faire tourner les vieux jeux PS4 que vous possédez déjà, en disque ou en dématérialisé.

Que signifie ce choix sur le long terme ?

Le jeu en dématérialisé est maintenant entré dans les mœurs du jeu vidéo. Selon le SELL (syndicat des éditeurs de logiciel et de loisirs), la vente de jeux en “démat” représente 57% du marché et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Il serait donc tentant de laisser le monde du jeu physique derrière soi et de prendre la Digital Edition pour moins cher, mais il y a des petites choses à prendre en compte :

Les jeux PS5 seront chers, puisque Sony a annoncé les vendre 80 euros pièce. C’est beaucoup, mais compréhensible à la vue des coûts de développement et du nombre de personnes impliquées dans des productions AAA. Il sera alors logique de se tourner vers l’occasion dans certains cas afin de se procurer des disques moins chers… chose impossible si vous ne pouvez les lire. Avec la Digital Edition, Sony aura la main mise sur toutes les transactions et pourra proposer les tarifs qu’il souhaite.

De même, vos jeux achetés ne pourront être revendus dans la boutique spécialisée du coin. Une fois un titre acheté, il faudra le garder à vie. De plus, il est stocké sur le cloud et nous ne l’aurez pas « réellement ». Si Sony décide de le retirer du jour au lendemain et de bloquer l’accès, ce sera son droit. Ce n’est jamais arrivé sur console (il y a eu de rares cas sur Steam), mais c’est un élément à prendre en compte.

Enfin, il faut également évoquer la rétrocompatibilité de la PS4. Avec la Digital Edition, vous ne pourrez pas acheter un jeu physique sur PS4 et le continuer sur votre nouvelle console. Il faudra donc le racheter si vous voulez y jouer. Un problème absent de la PS5 classique, qui elle pourra lire les blu-ray PS4. Notons que tous les jeux achetés en dématérialisés aujourd’hui pourront fonctionner sur la Digital Edition. Ce souci ne concerne que les versions boîtes.

La Digital Edition pourrait donc paraître plus intéressante si l’on prend en compte son prix, et uniquement son prix. Mais en y regardant de plus près, on voit qu'il faudra consentir à des sacrifices pour profiter pleinement de l'expérience. Si vous êtes prêts à les faire, cette version est faites pour vous, sinon, il ne faudra pas hésiter à mettre 100 euros de plus à l'achat.