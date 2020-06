PS5 : comment suivre la présentation des jeux (et de la console ?) aujourd’hui à 22h00

Ca y est, on y est enfin : Sony tient finalement sa conférence sur la PS5 aujourd’hui même ! L’événement démarre ce jeudi 11 juin à 22h00. Voici comment le suivre en direct.

Si Sony a déjà tenu plusieurs conférences concernant sa PlayStation 5, de nombreux points restent encore à éclaircir. « De quoi aura l’air la console ? », est la question qui est actuellement sur toutes les lèvres. Même chose pour l’interface, ainsi que pour un autre élément de la console : ses jeux ! C’est justement ce dernier point que Sony s’apprête à dévoiler ce soir.

Quand et comment suivre la conférence

Si vous voulez suivre la conférence, n’hésitez pas à nous rejoindre ici même dès 22h00. Nous suivrons la conférence et vous rapporterons tous les points essentiels dans cet article, qu’il vous faudra rafraîchir à intervalles réguliers.

Quand a lieu la conférence Sony PS5 : jeudi 11 juin 2020

: jeudi 11 juin 2020 A quelle démarre le live de la conférence : à 22h00 (heure française)

: à 22h00 (heure française) Comment suivre le live PS5 : ici même

: ici même Combien de temps va durer le live PS5 : environ 1h00 / 1h15

Qu’attendre de la conférence PS5 ?

Sony a joué cartes sur table et a d’ores et déjà annoncé que le live fera le point sur les jeux de la console. Quels seront les titres disponibles au lancement de la PS5 ou un peu après ? A combien de jeux pourra-t-on s’attendre exactement le jour J ? De quelles améliorations technologies les concernant pourra-t-on profiter ? Ces questions devraient normalement trouver réponse dès ce soir. Les rumeurs les plus folles mentionnent notamment une présentation d’un nouvel opus de Gran Turismo, d’un nouvel épisode d’Horizon Zero Dawn ou de Knack 3.

Notez que l’événement sera retransmis en 1080p à 30 i/s, alors que les jeux de la console sont annoncés comme étant compatibles 4K. On espère dans la foulée que Sony montrera enfin le design de la console, lui qui fait l’objet de toutes les spéculations depuis plus de 6 mois. Car si l’on sait à quoi va ressembler la nouvelle manette, la DualSense, le look de la console reste encore la grande interrogation. Avec un peu de chance, Sony pourrait enfin dévoiler sa nouvelle console et peut-être même nous montrer son nouvel environnement.