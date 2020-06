PS5 : Sony promet que d’autres jeux seront prochainement dévoilés

La PS5 a dévoilé son design ainsi que sa première liste de jeux dans une conférence virtuelle le 11 juin. Si aucun titre ne vous a convaincu pendant la présentation, rassurez-vous, puisque Sony indique que d’autres seront annoncés très bientôt.

Sony a sorti l’artillerie lourde hier soir en présentant les premiers gros jeux de la PS5. Horizon 2 Forbidden West, Resident Evil 8, Spider-Man 2 ou encore Oddworld. Il y en a eu pour tous les goûts. De l’action, de l’horreur, de la plate-forme, de l’indépendant… mais si vous n’avez pas encore été convaincu, sachez que Sony n’a pas encore tiré toutes ses cartouches.

Jim Ryan, président de la branche PlayStation de Sony, a accordé une interview à la BBC pour revenir sur les annonces. Il a tenu à rassurer sur la quantité de jeux présents sur la console, affirmant que la conférence du 11 juin n’était qu’un aperçu. D’autres annonces sont évidemment prévues :

« Nous voulions des jeux AAA qui montrent concrètement la puissance de la machine. Mais il y avait aussi des petits jeux qui utilisent de manière cool et innovante les innovations de la console. Nous nous sommes donc permis de montrer une vision large de l’expérience que proposera la PlayStation 5. Mais ce n’est que le début. Nous avons plein d’autres jeux en développement. »

Deux consoles pour offrir plus de choix

L’une des grosses surprises de la conférence a été le fait que la console soit déclinée en deux versions. L’une avec un lecteur de disques, l’autre sans. Une déclinaison qui sera logiquement moins chère. Mais lorsqu’on aborde le sujet, Ryan botte en touche :

« Nous n’allons pas parler de prix aujourd’hui. Mais sachez que beaucoup de nos utilisateurs n’achètent maintenant que des jeux dématérialisés. (…) Nous voulons juste laisser le choix. »

Enfin, Jim Ryan a beaucoup insisté sur l’aspect sonore de la PS5. Si la présentation n’a pas rendu honneur à la console sur ce point, Sony mise beaucoup sur le son. Un argument qu’il faudra découvrir par soi-même le jour J.

Et vous, quel jeu non annoncé attendez-vous sur PS5 ? God of War 5 ? Un nouveau Uncharted ? Dites-le nous dans les commentaires !

