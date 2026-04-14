PS5 : comment connecter vos écouteurs Bluetooth même s’ils ne sont pas compatibles

C'est un des grands mystères de la PS5 : une console dernier cri, qui coûte tout de même un certain prix et qui est bel et bien compatible avec le Bluetooth, et qui ne permet pas d'appairer ses écouteurs ou son casque sans fil. Ceci dit, cela ne veut pas dire qu'il est complètement impossible d'utiliser ces derniers pour jouer sans déranger son entourage.

Si vous possédez une PS5 depuis un certain temps, vous avez probablement fait face à un problème existentiel. Il fait déjà nuit, votre partenaire ou votre enfant dort déjà à côté, mais l'envie de lancer une petite partie vous démange fortement. Passé le boucan absolument infernal que fait la console au démarrage, vous vous rendez dans les paramètres de celle-ci pour fouiller dans les paramètres Bluetooth, dans l'espoir de pouvoir y appairer vos écouteurs ou votre casque.

Et de fait, vous trouvez bel et bien le menu dédié aux appareils Bluetooth. Vous mettez vos écouteurs en mode appairage, lancez la recherche sur votre PS5 et, hourra, celle-ci les détecte. Vous lancez la connexion, et là… c'est la catastrophe. Malgré tous vos efforts, la PS5 refuse de se connecter à vos écouteurs. Celle-ci a même l'audace de vous afficher un message d'erreur : “La PS5 ne prend pas en charge les accessoires audio Bluetooth.”

Pourquoi la PS5 n'accepte-t-elle pas les appareils Bluetooth ?

Après la gymnastique mentale que nécessite l'appréhension de l'information selon laquelle votre console qui a vous a coûté au grand minimum 500 € — et bien plus si vous l'avez achetée au cours des derniers jours — n'est pas capable de se connecter à un casque Bluetooth, vient une question : pourquoi ? Question légitime, puisque la PS5 dispose visiblement du hardware nécessaire pour se connecter à des appareils Bluetooth.

On aurait d'ailleurs pu penser que la compatibilité finirait par arriver un jour, comme l'a fait Nintendo avec sa Switch des années après sa sortie. Mais non, la PS5 est sortie il y a presque 6 ans et Sony ne montre aucun signe allant dans ce sens. La firme n'a d'ailleurs jamais communiqué sur la question. Mais a-t-elle besoin ? Ses décisions semblent parler d'elles-mêmes.

En effet, il est bel et bien possible de connecter un casque Bluetooth à sa PS5… à condition qu'il s'agisse du casque officiel fabriqué par Sony. Il en va d'ailleurs de même pour les manettes tierces. Tout porte donc à croire que cette limitation au niveau du logiciel a été implémentée par le constructeur pour favoriser ses propres produits. Ce n'est certes pas très sport… mais cela n'a rien d'une fatalité.

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Connecter son casque ou écouteurs Bluetooth à sa PS5 : méthode 1

En effet, il existe tout de même des moyens détournés pour utiliser vos écouteurs ou votre casque sans fil Bluetooth avec votre PS5. La première méthode consiste à connecter ces derniers directement à votre TV, si tant est que celle-ci dispose bien d'une connectivité Bluetooth. Mais pour ce faire, il faudra d'abord vous assurer que votre PS5 est bien configurée, autrement dit qu'elle envoie le son à votre TV. Voici comment faire :

Rendez-vous dans les Paramètres Allez dans la section Son, puis Sortie audio Vérifiez que l'option Périphérique de sortie est bien configurée sur Périphérique HDMI (TV)

Si tel est le cas, nous pouvons passer à l'étape suivante. La marche à suivre décrite ici concerne un téléviseur sous Google TV, mais fonctionne pour toutes les smart TV qui prennent en charge le Bluetooth.

Rendez-vous dans les Réglages rapides Cliquez sur Bluetooth Cliquez sur Associer une télécommande ou un accessoire Placez vos écouteurs ou votre casque en mode appairage Dans la liste qui s'affiche sur votre TV, cliquez sur vos écouteurs ou votre casque

À partir de maintenant, n'importe quel son qui sortira de votre TV, et donc celui de votre PS5, ira directement se nicher dans vos écouteurs.

Connecter son casque ou écouteurs Bluetooth à sa PS5 : méthode 2

Si votre TV ne prend pas en charge le Bluetooth, mais que vous ne souhaitez pas acheter un casque sans fil 2,4 GHz (qui, eux, peuvent bel et bien se connecter à la PS5 grâce à leur dongle), il reste une autre solution : les adaptateurs Bluetooth. Ces petits appareils, qui prennent généralement la forme d'une minuscule clé USB, peuvent se brancher à peu ou prou n'importe quel appareil pour y ajouter du Bluetooth.

Ces derniers pullulent sur Internet, vous n'aurez donc aucun mal à en trouver. Veillez tout de même à choisir un adaptateur avec de bonnes performances. Sélectionnez pour cela un modèle prenant en charge le Bluetooth 5.0 au grand minimum, en essayant le plus possible de vous rapprocher du Bluetooth 6.0. Quoiqu'il en soit, l'appareil ne devrait pas vous coûter plus de quelques euros. Il vous restera ensuite à le brancher à votre TV puis de répéter les étapes précédemment citées.