Vos écouteurs sans fil ont aussi besoin d’être nettoyés, on vous explique pourquoi et comment

Nos écouteurs sans fil nous accompagnent tous les jours, que ce soit pour écouter de la musique dans les transports, pour travailler ou regarder sa série préférée. Et comme n'importe quel appareil électronique, ils ont besoin d'être nettoyés. On vous explique pourquoi et comment le faire.

En seulement 20 ans, les écouteurs sans fil sont devenus des appareils indispensables pour des millions d'utilisateurs à travers le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, plus de 455 millions d'écouteurs ont été vendus en 2024. Rien qu'aux Etats-Unis, on estime que 75 % des adultes âgés de 18 à 45 ans en possèdent une paire, ce qui en fait l'un des segments à la croissance la plus rapide de l'audio personnel.

Proposer de bons écouteurs sans fil est donc devenu un impératif pour les constructeurs. Si Apple et Samsung sont toujours considérés comme les leaders du marché, le secteur est aujourd'hui investi par de nombreuses marques comme JBL, Huawei, Sony, Xiaomi ou Realme.

Vous l'aurez compris, les écouteurs sans fil sont incontournables. Mais comme n'importe quel appareil électronique pensé pour une utilisation quotidienne, il est primordial de les entretenir. Dans cet article, nous allons justement vous expliquer pourquoi, et comment procéder à un ménage en règle.

Pourquoi nettoyer ses écouteurs sans fil ?

Aujourd'hui, la grande majorité des écouteurs sont intra-auriculaires. En d'autres termes, ils sont conçus pour se glisser directement dans le conduit auditif, via un embout ajusté en silicone, en mousse ou encore à mémoire de forme. L'idée étant d'épouser au mieux les courbes de votre oreille interne.

Naturellement, des problèmes d'hygiène vont se présenter avec le temps, surtout en cas d'utilisation quotidienne. A l'image de nos smartphones, nos écouteurs sans fil peuvent rapidement se transformer en nid à bactéries, notamment les staphylocoques comme l'expliquait une étude publiée en 2008 par l'Université de Manipal (Inde). Leur fonctionnement peut aussi se dégrader à cause de la poussière, des débris ou de la transpiration. Pour résumer, voilà pourquoi il est important de nettoyer régulièrement ses écouteurs sans fil :

pour réduire le risque d'infection par voie auriculaire

pour conserver une bonne qualité sonore

pour éviter l'apparition de certains dysfonctionnements (baisse de l'autonomie, arrêt de la réduction de bruit active, manque de puissance de la connectivité Bluetooth, etc.)

Ici, nous allons vous donner quelques recommandations pour nettoyer correctement vos écouteurs sans fil intra-auriculaires. Tout d'abord, il conviendra de se munir de quelques accessoires, à savoir :

un peu d'eau micellaire et un peu d'eau claire

une petite brosse à poils souples (une brosse à dents peut faire l'affaire)

un objet fin et pointu comme un extracteur de carte SIM ou une épingle à cheveux

un cure-dent

un peu de coton

un chiffon doux

Notez qu'il existe dans le commerce des kits complets de nettoyage pour écouteurs. Les prix varient entre 5 et 30 euros en moyenne selon la qualité des outils proposés.

Le nettoyage du boitier

Avant de se concentrer sur les écouteurs, il est intéressant de nettoyer le boitier de recharge. Un entretien régulier permet d'éviter d'éventuels problèmes de charge :

Avec un extracteur de carte SIM, retirez la poussière au niveau du port de charge. Allez-y doucement afin de ne pas abîmer les connecteurs

Nettoyez ensuite l'intérieur du boitier avec un chiffon doux légèrement humidifié.

Le but étant de retirer les résidus de poussière métallique attirés par les aimants qui retiennent les écouteurs en place. Au passage, n'hésitez pas à passer un petit coup sur la coque extérieur du boitier.

Le nettoyage des écouteurs

Passons maintenant aux écouteurs. En premier lieu, il faudra évidemment retirer les embouts. Pour ce faire, il suffit de tirer délicatement dessus pour les enlever :

profitez-en maintenant pour les nettoyer à l'eau claire avec un coton-tige pour retirer les traces de cérumen un peu trop tenaces

pour retirer les traces de cérumen un peu trop tenaces avec un chiffon légèrement humide, nettoyez la coque des écouteurs et patientez quelques minutes le temps du séchage

munissez-vous ensuite d'une brosse à poils souples et frottez doucement la grille des écouteurs pour évacuer les saletés

pour évacuer les saletés attendez que les écouteurs soient bien secs avant de les remettre dans l'étui de charge

À quelle fréquence nettoyer ses écouteurs ?

Tout dépendra de la manière dont vous utilisez vos écouteurs. Si vous les portez tous les jours pour vos trajets domicile-travail ou pour vos séances de sport, un nettoyage léger par semaine est recommandé.

Pour une utilisation plus occasionnelle, essayez à minima de les nettoyer une fois par mois. Cela permettra d'éviter l'accumulation de saletés sur la durée. L'opération n'en sera que plus rapide. Concrètement, à l'image du nettoyage de votre smartphone ou de l'écran de votre PC portable, il est important d'en faire une routine. De cette manière, vous vous assurez de réduire les risques d'infection de l'oreille, tout en prolongeant la durée de vie de vos écouteurs.