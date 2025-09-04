Casques PS5 : Sony s’est enfin décidé à proposer un pilote pour PC, il était temps

Si vous utilisez les casques audio officiels de la PS5 sur votre PC, on a une excellente nouvelle à vous annoncer. Après des années de négligence, Sony vient tout juste de lancer un pilote dédié à ses appareils. Certes rudimentaire, ce dernier permet au moins de contrôler la qualité du son et autres paramètres intéressants.

Depuis quelque temps maintenant, Sony ne se cache plus de vouloir séduire les joueurs PC. Longtemps dévoué à sa propre console et fervent défenseur de l'exclusivité, le constructeur n'hésite aujourd'hui à sortir ses jeux sur Steam – bien que cela se fait encore au compte-goutte et pour des titres très précis, stratégiquement intéressant pour la marque. C'est déjà un très bon début, mais ce n'est pas encore suffisant. PlayStation, c'est certes avant tout des jeux, mais c'est aussi du matériel, évidemment pensé en priorité pour les consoles de Sony.

Aussi, utiliser un casque officiel sur son PC est possible, mais pas nécessairement agréable. Sony n'a en effet jamais daigné proposer aux joueurs une application complète permettant de configurer son appareil, quand bien même il paraît tout à fait logique de continuer à utiliser celui-ci lorsque l'on passe d'une machine à l'autre. Mais ça, c'était avant. Bien décidée à se mettre les joueurs PC dans la poche, la firme continue de rattraper son retard.

Utiliser son casque PS5 sur PC n'est désormais plus un calvaire

Sony vient en effet de publier un tout nouveau pilote pour ses casques et écouteurs Pulse sur Windows 10 et 11. Une fois celui-ci installé – ce qui se fait automatiquement lorsque l'on connecte son appareil audio au PC à l'aide de l'adaptateur USB PlayStation Link – on se retrouve face à une interface encore rudimentaire, mais qui a le mérite d'exister. L'application permet de contrôler le volume, activer le microphone ou encore vérifier le niveau de batterie.

Mais le véritable atout du pilote est son menu déroulant de presets EQ. Si ce nom barbare ne vous dit rien, retenez simplement que ces derniers modulent le son de différentes manières afin de correspondre au mieux à l'expérience souhaitée. Que vous préféreriez qu'il y ait plus de basses ou que les voix soient plus claires, vous pourrez configurer cela dans ce petit menu.