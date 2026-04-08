PS5 : beaucoup de joueurs ont pris cette habitude pour recharger leur manette, et pourtant c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire

Comme de nombreux joueurs, vous avez peut-être pris cette mauvaise habitude pour recharger la manette de votre PS5. On vous explique pourquoi il faut rapidement l'abandonner.

La DualSense, la manette de la PS5, est sans aucune doute l'un des principaux points forts de la console de Sony. Pourquoi cela ? En raison des diverses fonctionnalités exclusives qu'elle propose. On pense par exemple au retour haptique, qui permet de simuler des textures ou des sensations spécifiques grâce à des vibrations 3D. Certains titres First Party exploitent particulièrement bien cette feature comme l'excellent Astrobot ou encore Returnal.

Il faut ensuite mentionner les gâchettes adaptatives, l'autre bonne idée de cette DualSense. Concrètement, les boutons arrière peuvent ajouter plusieurs niveaux de force ou de tension selon vos interactions. “De la sensation de bander un arc à celle d'écraser les freins d'une voiture de course, vous sentirez un lien physique avec vos actions à l'écran”, décrit Sony.

La DualSense n'est pas un exemple d'autonomie

Le problème avec tout cet attirail technologique, c'est que la DualSense n'est pas connue pour afficher une autonomie du tonnerre. D'après le constructeur, elle peut tenir 12 heures avec une charge complète. Mais n'importe quel joueur sera d'accord pour vous dire qu'on est plutôt entre 6 et 8 heures selon le jeu et les fonctions activées (gâchettes adaptatives, retour haptique, intensité de la barre lumineuse, etc.).

Par conséquent, on doit généralement passer par la case recharge tous les jours, du moins pour quelqu'un qui joue quotidiennement. Alors pour éviter de se coltiner le câble durant vos sessions de jeu, vous avez peut-être pris l'habitude de charger votre manette toute la nuit. On vous explique pourquoi ce n'est pas une bonne idée.

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Ne laissez pas votre manette PS5 charger toute la nuit

Techniquement, vous pouvez évidemment laisser votre DualSense charger toute la nuit. Mais dans les faits, il est vivement déconseillé d'en faire une habitude. Comme de nombreux accessoires équipés d'une batterie au Lithium-ion, votre manette est conçue pour encaisser une charge rapide jusqu'à 80 %, avant de basculer sur une charge plus lente pour atteindre les 100 %.

Bien entendu, la DualSense est dotée d'une protection intelligente contre la surchage. Ce système est là pour couper net la consommation d'énergie une fois la manette rechargée totalement. Mais alors pourquoi est-il déconseillé de laisser sa manette charger toute la nuit ? A cause de la charge d'entretien.

Concrètement, lorsque vous laissez certains appareils à batterie branchés après une recharge complète, ils vont entrer dans une nouvelle phase : la charge d'entretien. Ce processus vise à maintenir le niveau de charge à 100 %, sans la surcharger. La tension appliquée est donc légèrement inférieure et cela aide à compenser la décharge naturelle de la batterie.

La charge d'entretien peut grignoter l'autonomie de votre manette

Vous l'aurez donc compris, un faible courant continuera de circuler même après avoir atteint les 100 %. Or, ce flux d'énergie maintient fatalement la batterie à une température élevée.

Attention, la charge d'entretien ne provoque pas non plus de pics de chaleur importants, mais la batterie devra tout de même supporter une légère chaleur durant 6 à 8 heures d'affilée. C'est déjà suffisant pour réduire son autonomie sur le long terme.

Par conséquence, en faisant de la “charge nocturne” une habitude, l'autonomie totale de votre manette finira par baisser. Elle risque également de s'éteindre plus tôt, la faute aux cellules endommagées qui auront plus de mal à indiquer précisément le niveau de charge exact.

Les bons réflexes à avoir pour charger sa manette PS5

Ici, nous allons donc vous donner quelques conseils pour recharge votre manette DualSense sans dégrader son autonomie. Tout d'abord, il est recommandé d'utiliser le câble fourni avec la console pour recharger sa manette. A défaut, un câble USB-C et un adaptateur secteur fera l'affaire. Néanmoins, assurez-vous que l'adaptateur est compatible avec une tension de 5 volts et une intensité de 1,5 à 3 ampères.

Reste que la meilleure alternative consiste à recharge sa manette en la branchant directement à sa PS5 en mode Repos. En effet, vous pourrez profiter de deux options très pratiques :

Dans les paramètres de la console, rendez-vous dans Gestion de l'alimentation > Fonctionnalités disponibles en mode Repos

Définissez l'option Fournir l'alimentation aux ports USB sur 3 heures

De cette manière, vous avez la garantie que la charge s'arrêtera totalement après 3 heures. Faute d'alimentation dans les ports USB, aucun risque lié à la charge d'entretien évoqué plus haut.

Encore mieux, si vous utilisez une console du modèle CFI-2000, vous pouvez sélectionner Adaptative. Ce profil optimise le temps de charge en fonction du niveau de batterie restant, ce qui permet de consommer encore moins d'énergie et de mieux préserver la batterie.