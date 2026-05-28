Google vous laisse enfin choisir quels sites s’affichent dans ses réponses IA, voici comment

Google change la façon dont ses résumés IA sélectionnent ce qu'ils vous montrent. Désormais, vos sites favoris peuvent s'afficher en priorité dans les réponses générées. Les chiffres avancés par la firme donnent envie d'y croire.

Les résumés IA occupent une place croissante dans les résultats des moteurs de recherche. Chaque jour, des millions d'internautes s'appuient sur ces réponses générées pour trouver rapidement une information. Pourtant, une étude avait récemment pointé de nombreuses inexactitudes dans les résumés produits par Gemini. Ce constat avait relancé le débat sur la qualité des contenus affichés. Pour beaucoup d'utilisateurs, la question reste entière. Comment s'assurer que l'IA puise dans des sources de confiance ?

Google cherche depuis plusieurs mois à améliorer la crédibilité de ses résultats IA. Les récentes mises à jour destinées à fiabiliser les réponses générées par le moteur allaient déjà dans ce sens. Hier, la firme a annoncé une nouvelle série de changements pour la recherche. Cette fois, elle donne directement la main aux utilisateurs sur le choix des sources affichées dans ses résumés IA.

Google intègre les Sources préférées dans ses résumés IA

La fonction Sources préférées permet aux internautes de sélectionner leurs sites favoris dans les paramètres de recherche. Selon le blog officiel de Google, ces sites s'affichent désormais dans les résumés IA et dans le mode IA. Chaque lien concerné est signalé par un badge dédié. Plus de 345 000 sources uniques ont déjà été enregistrées dans le monde. La firme affirme que cette visibilité accrue double les taux de clics. La fonctionnalité est disponible partout et dans toutes les langues. Pour l'activer, il suffit d'ouvrir les réglages du moteur, sous la rubrique Personnalisation des sources.

Google ne s'arrête pas à cette seule nouveauté. La firme déploie aussi un badge « Hautement citée » sur les résultats classiques. Ce label désigne les articles repris par de nombreux médias et aide à retrouver leur source d'origine. En parallèle, un carousel met désormais en avant les sujets d'actualité en développement. Un second, dédié aux perspectives de forums et réseaux sociaux, est annoncé pour les prochaines semaines. Ces ajouts visent à redonner de la visibilité aux éditeurs. Le tout intervient alors que les résumés IA occupent une place toujours plus importante.