Les Galaxy S26 et d’autres smartphones Samsung vont coûter plus cher en Europe, encore la faute de la RAM

Samsung s'apprêterait à augmenter dans quelques jours le prix de plusieurs modèles de smartphones haut de gamme récents, dont les Galaxy S26 et les pliables.

samsung galaxy s26 test
Crédit : Phonandroid

La situation de pénurie de mémoire crée des situations inédites sur le marché des smartphones. Comme avec les consoles de jeu, alors que ces appareils sont censés perdre de la valeur avec le temps, on voit finalement leur prix augmenter à cause de la hausse des coûts de la RAM et du stockage. Et une bien mauvaise surprise nous attendrait très bientôt du côté de chez Samsung.

Il y a quelques semaines, Samsung augmentait le prix de ses Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 et Galaxy S25 FE en Corée du Sud. On se demandait alors si l'Europe pouvait aussi être touchée par ce type de décision, et il semble bien que c'est le cas. D'après le média grec TechManiacs, plusieurs mobiles premium de la marque sortis cette année ou l'année dernière vont coûter plus dès la première semaine de juin, c'est-à-dire la semaine prochaine.

Les Galaxy S26, Z Fold 7 et Z Flip 7 bientôt plus chers ?

Samsung prévoirait une augmentation tarifaire comprise entre 100 et 200 euros selon les modèles et configurations de mémoire. Voici la liste des appareils :

  • Samsung Galaxy S26
  • Samsung Galaxy S26+
  • Samsung Galaxy S26 Ultra
  • Samsung Galaxy S25 FE
  • Samsung Galaxy S25 Edge
  • Samsung Galaxy Z Fold 7
  • Samsung Galaxy Z Flip 7

Bref, la quasi-totalité des smartphones haut de gamme de Samsung sortis au cours des derniers mois seraient visés. Si cela se confirme, on peut d'ores et déjà anticiper des tarifs très élevés pour les Z Fold 8 et Z Flip 8 de cet été, si leurs prédécesseurs voient leur prix monter 9 mois après leur sortie. Il n'est pas encore clair si seule la Grèce sera concernée ou s'il faut aussi se préparer à de telles hausses dans les autres pays européens.

Tous les fabricants de smartphones Android avertissent que les prix vont continuer de monter dans les mois qui viennent. Mais ce sont généralement les nouveaux modèles qui le subissent, il est encore rare que des mobiles déjà commercialisés voient leur tarif grimper.


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