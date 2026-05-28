Facebook, Instagram, WhatsApp : l’abonnement “Plus” arrive, à quoi sert-il ?

Alors que WhatsApp Plus est déjà disponible en Europe sur iPhone, Meta annonce le même genre d'abonnement pour Facebook et Instagram. Combien ça va coûter ? Quels sont les avantages ? Voici ce que l'on sait.

Meta a besoin d'argent. Les milliards de dollars dépensés dans l'intelligence artificielle ne rapportent pas assez pour rembourser la mise et les investisseurs demandent des comptes. En parallèle du licenciement de 10 % des ses employés, le groupe de Mark Zuckerberg compte sur l'introduction de la formule “Plus” sur ses principaux services. Nous connaissons déjà WhatsApp Plus, lancé en Europe sur iPhone dans le courant du mois de mai 2026. L'abonnement à 2,49 euros par mois donne essentiellement accès à plus d'options de personnalisation.

Bientôt, il sera également possible de payer pour Facebook Plus et Instagram Plus. Sur le même principe, il s'agit de payer une certaine somme tous les mois pour profiter de fonctionnalités supplémentaires. À la fois cosmétiques et utilitaires. Quelques exemples ont été donnés dans les deux cas et, pour le moment, Meta n'a pas choisi de rendre payant quelque chose qui existe déjà dans la version gratuite de ses services.

À quoi sert l'abonnement “Plus” pour Facebook et Instagram ?

Commençons par Facebook Plus. Comme pour WhatsApp, cela vous donne le droit de changer l'icône de l'application (ainsi que celle de Messenger) parmi une liste. Le gros des ajouts concerne les Stories. Leur durée peut être entendue à 48 heures, tandis que vous gagnez l'accès à des “Super Réactions“, en l'occurrence des cœurs animés, pour réagir à celles de vos amis. Un compteur indique également le nombre de fois que quelqu'un a revu votre Story. Enfin, il devient possible de regarder un aperçu d'une Story sans que son auteur ne le sache.

Pour ce qui est d'Instagram Plus, ce sont aussi les Stories qui reçoivent la plupart des nouveautés. La possibilité de passer leur durée à 48 heures est de la partie, de même que l'indicateur montrant ceux qui les ont revu et l'aperçu sans être indiqué comme spectateur. Une Story pourra être “mise en lumière” une fois par semaine pour gagner potentiellement plus de vues. Facebook Plus et Instagram Plus sont proposés à 3,99 dollars par mois. Nous ne connaissons pas encore le prix en euros, ni la date de déploiement en France.

Source : TechCrunch