PS5 : Sony imagine une manette qui pourrait fusionner avec votre smarpthone pour offrir plus de contrôles

Dans un récent brevet, Sony détaille un produit qui, en apparence, n'est pas bien révolutionnaire : un support de smartphone sur sa manette de PS5. Mais contrairement à tous les accessoires qui inondent déjà les marchés, ce support permettrait de contrôler le jeu directement avec son téléphone.

Sony a bien compris qu'elle avait frappé un grand coup avec sa DualSense. La manette est régulièrement cité comme l'un des meilleurs ajouts de la PS5, avec ses retours haptiques et ses gâchettes adaptatives encore relativement rares sur le marché. Aussi, la firme ne se cache pas de déjà imaginer la suite. Récemment, on l'a par exemple vu imaginer une toute nouvelle manette révolutionnaire qui pourrait débarquer aux côtés de la PS6.

Mais la prochaine console du constructeur ne devant pas sortir avant 2027 au grand minimum, celui-ci garde encore quelques tours dans sa poche pour la génération actuelle. C'est ainsi que l'on apprend, par l'intermédiaire d'un brevet déniché par Cheat Happens, que Sony pourrait encore améliorer sa DualSense. Et pour ce faire, elle aurait besoin de votre smartphone pour, comme elle l'écrit dans le document, « élargir la gamme des types de commandes pouvant être fournis par un périphérique d'entrée ».

Sony veut utiliser votre smartphone pour améliorer sa manette de PlayStation

Concrètement, cela signifie que Sony explore d'autres manières d'interagir avec un jeu vidéo que les traditionnels boutons et joysticks de la manette, et que cela pourrait notamment passer par un écran tactile. De l'extérieur, l'innovation n'en a pourtant pas vraiment l'air. L'accessoire prend la forme d'un support pour smartphone, comme il en existe déjà des kilotonnes. Ce dernier cache pourtant un twist : une fois branché à la manette, le smartphone devient une véritable extension de celle-ci.

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L'écran du smartphone permettrait ainsi d'offrir de nouveaux contrôles en jeu, bien qu'il ne soit pas encore très clair lesquels Sony a en tête. On peut toutefois imaginer que celui-ci permettrait également de soulager l'interface en jeu, notamment en affichant la mini-map ou les divers éléments d'UI pour une expérience plus immersive. Les développeurs pourraient également user de l'appareil photo du smartphone.