PS5 : Sony imagine une manette qui pourrait fusionner avec votre smarpthone pour offrir plus de contrôles

Dans un récent brevet, Sony détaille un produit qui, en apparence, n'est pas bien révolutionnaire : un support de smartphone sur sa manette de PS5. Mais contrairement à tous les accessoires qui inondent déjà les marchés, ce support permettrait de contrôler le jeu directement avec son téléphone.

dualsense nouvelle version
Crédits : 123RF

Sony a bien compris qu'elle avait frappé un grand coup avec sa DualSense. La manette est régulièrement cité comme l'un des meilleurs ajouts de la PS5, avec ses retours haptiques et ses gâchettes adaptatives encore relativement rares sur le marché. Aussi, la firme ne se cache pas de déjà imaginer la suite. Récemment, on l'a par exemple vu imaginer une toute nouvelle manette révolutionnaire qui pourrait débarquer aux côtés de la PS6.

Mais la prochaine console du constructeur ne devant pas sortir avant 2027 au grand minimum, celui-ci garde encore quelques tours dans sa poche pour la génération actuelle. C'est ainsi que l'on apprend, par l'intermédiaire d'un brevet déniché par Cheat Happens, que Sony pourrait encore améliorer sa DualSense. Et pour ce faire, elle aurait besoin de votre smartphone pour, comme elle l'écrit dans le document, « élargir la gamme des types de commandes pouvant être fournis par un périphérique d'entrée ».

Sony veut utiliser votre smartphone pour améliorer sa manette de PlayStation

Concrètement, cela signifie que Sony explore d'autres manières d'interagir avec un jeu vidéo que les traditionnels boutons et joysticks de la manette, et que cela pourrait notamment passer par un écran tactile. De l'extérieur, l'innovation n'en a pourtant pas vraiment l'air. L'accessoire prend la forme d'un support pour smartphone, comme il en existe déjà des kilotonnes. Ce dernier cache pourtant un twist : une fois branché à la manette, le smartphone devient une véritable extension de celle-ci.

Sur le même sujet — Sony lance une “nouvelle” manette DualSense pour PC, mais il y a un piège

L'écran du smartphone permettrait ainsi d'offrir de nouveaux contrôles en jeu, bien qu'il ne soit pas encore très clair lesquels Sony a en tête. On peut toutefois imaginer que celui-ci permettrait également de soulager l'interface en jeu, notamment en affichant la mini-map ou les divers éléments d'UI pour une expérience plus immersive. Les développeurs pourraient également user de l'appareil photo du smartphone.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Bouygues Telecom : mauvaise nouvelle, les frais de résiliation s’étendent à tous les forfaits mobiles sans engagement

L’an dernier, Bouygues Telecom a secoué le marché en devenant le premier opérateur français à facturer des frais de résiliation pour ses forfaits mobiles B&You. Cette mesure va bientôt être…

Vous pouvez générer des chansons de 3 minutes par IA avec Gemini et Lyria 3 Pro

Google lance Lyria 3 Pro, son nouveau modèle d’IA de génération de musique. Il est capable de créer des chansons de plus longue durée que les versions précédentes, et est…

Chrome sur Android est “la plateforme mobile la plus rapide pour la navigation web”, déclare Google

Les performances d’Android en matière de navigation web ont atteint des niveaux record. Les smartphones haut de gamme avec Chrome sont devenus plus rapides que les iPhone. La rapidité de…

Apple Plans va intégrer de la publicité, c’est officiel

Apple confirme ouvrir son application Plans à la publicité. Les entreprises et restaurants pourront payer pour être mis en avant par la plateforme, comme sur Google Maps. Les rumeurs de…

Windows 11 : travaillez plus vite grâce à ces 5 outils bien cachés dans le système d’exploitation

Envie de travailler plus vite sur votre PC ? Bonne nouvelle, puisque Windows 11 embarque de nombreuses fonctionnalités méconnues pour vous aider à booster votre productivité. Faisons ensemble les présentations….

Tineco Floor One S6 Stretch Lite : plus de 67% de réduction sur cet aspirateur eau et poussière, vite !

À l’occasion de l’anniversaire AliExpress, vous pouvez vous offrir l’aspirateur sec et humide Tineco Floor One S6 Stretch Lite pour moins de 165 euros grâce au code FRASPHD20. Mais attention,…

YouTube supprime le compteur de J’aime et ça ne plaît pas à tout le monde

Après avoir supprimé le compteur de Je n’aime pas il y a quelques années, YouTube semble envisager de retirer également celui des J’aime. Au plus grand dam de certains utilisateurs….

Le nouveau Ninja CRISPi PRO est enfin là, et pour fêter la sortie du airfryer, la marque vous offre un cadeau !

La famille des friteuses sans huile du géant américain s’agrandit avec un nouveau modèle : le Ninja CRISPi PRO. Ce airfryer polyvalent dispose d’un contenant en verre plus grand tout…

Avec les Bravia 2 II et Bravia 3 II, Sony démontre qu’il sait faire des TV abordables

Alors que plusieurs concurrents s’apprêtent à lancer des modèles RGB LED, Sony prend à contrepied le marché en présentant deux TV abordables : les Bravia 2 II et Bravia 3…

TV

L’application Gemini sur Android va changer du tout au tout, à quoi faut-il s’attendre ?

Google travaille sur une refonte de l’application Gemini sur Android. Plusieurs modifications d’interface vont être opérées, et on sait déjà lesquelles. L’interface de l’application Gemini sur Android ne va bientôt…

IA