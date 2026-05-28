La manette sans fil Xbox compatible Windows, Android et iOS passe à petit prix, et à 42 € c’est une affaire ! 

Normalement en vente à 64,99 €, la manette sans fil officielle Xbox Carbon Black est actuellement à prix cassé sur Amazon. Vous pouvez en effet vous l’offrir à 42,44 € seulement ! Mais attention, cette offre expire bientôt, n’attendez pas le dernier moment pour en profiter !

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Vous avez une Xbox et vous souhaitez remplacer votre manette actuelle ou en acheter une autre pour jouer à plusieurs ? Ce bon plan est fait pour vous ! Avoir un bon équipement peut complètement changer votre expérience de jeu, alors quand Amazon propose la manette sans fil officielle Xbox Carbon Black à prix cassé, il ne faut pas hésiter longtemps.

Le géant du e-commerce organise actuellement une vente flash qui vous donne la possibilité d’acheter la manette Xbox compatible avec Windows 10 & 11, Android et iOS à petit prix. En effet, alors qu’elle est normalement en vente à 64,99 €, cette manette passe à 42,44 €, soit -35%. En plus, elle est vendue et expédiée directement par Amazon et non par un vendeur tiers.

La manette sans fil Xbox officielle est en promotion, c’est le bon moment pour craquer !

La manette Xbox Sans Fil Carbon Black se distingue tout d’abord par son look modernisé et son confort de jeu irréprochable. Cette manette conçue par Microsoft dispose en effet de surfaces texturées antidérapantes pour assurer un maintien optimal même lors des parties stressantes.

Cette manette est dotée d’une nouvelle croix multidirectionnelle pour une utilisation plus ergonomique. Elle dispose aussi des boutons classiques Xbox. Mais ceux-ci sont personnalisables via l’application dédiée. Vous pouvez donc choisir la configuration qui vous convient le mieux. Et avec le bouton de partage, vous pouvez enregistrer et partager vos meilleurs actions très facilement à vos proches.

La manette Xbox Sans Fil Carbon Black n’est pas seulement compatible avec les dernières consoles Xbox, les Series X et S. Elle est aussi compatible avec la Xbox One et vous pouvez aussi l’utiliser sur votre PC et même sur votre smartphone grâce à la connexion Bluetooth. Enfin, si vous avez un casque filaire, vous serez heureux de savoir que la manette dispose d’un port jack 3,5 mm.