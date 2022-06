Profitez vite du Samsung Galaxy S20 FE 5G à prix soldé chez Cdiscount

Cdiscount propose une nouvelle offre alléchante pendant les soldes d’été 2022. Cette fois-ci, c’est le Samsung Galaxy S20 FE 5G qui bénéficie d’une promotion de 60 euros. Vous pouvez même baisser le prix de 25 euros supplémentaires si vous êtes membre du programme Cdiscount à volonté. Trouvez tous les détails dans l’article ci-dessous.

Vous cherchez un smartphone premium sans vous ruiner ? Les Fan Editions de Samsung sont généralement d’excellent moyen de s’offrir un téléphone haut de gamme à moindre coût. Pendant les soldes, le tarif du Samsung Galaxy S20 FE 5G baisse encore. C’est le moment de craquer !

Cliquez ici pour profiter de l'offre

Affichée à 499 euros, la version 2021 de la Fan Edition du flagship de Samsung bénéficie de 60 euros de réduction. Cliquez sur le bouton ci-dessous et attendez qu’une pop-up s’affiche vous proposant une réduction de 60 euros. Vous pourrez alors vous offrir ce modèle pour 439 euros. Si vous êtes membre du programme Cdiscount à volonté, vous pouvez également bénéficier de 25 euros de réduction supplémentaire avec le code promo 25D249CD. Dans ce cas, le Samsung Galaxy S20 FE 5G vous reviendra à 414 euros !

La version Fan Edition du Samsung Galaxy S20 (2021) est un téléphone Android haut de gamme avec son processeur Qualcomm Snapdragon 865 et ses 6 Go de mémoire vive RAM. Les smartphones Samsung sont réputés pour avoir les meilleurs écrans du marché et celui-ci ne déroge pas à la règle avec une magnifique dalle Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces en Full HD+ (2400 x 1080 pixels).

Les autres caractéristiques sont aussi très intéressantes : espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To avec son port microSD), batterie de 4500 mAh compatible Quick Charge 2.0, triple capteur photo de 12 + 8 + 12 MP et capteur photo selfie de 32 MP.

Pour vous faire une meilleure idée sur ce modèle, n'hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S20 FE.

À lire également : voir tous les bons plans des soldes d'été 2022.