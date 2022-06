Google Pixel 6 : le smartphone 5G est à prix réduit pour les soldes

Le Pixel 6 fait l'objet d'une offre promotionnelle chez RED by SFR. Pour les soldes d'été, le smartphone 5G de Google bénéficie de 100 euros de réduction par rapport à son prix conseillé.

La boutique RED by SFR effectue ses soldes d'été 2022 dans le cadre d'une opération commerciale intitulée “Shopping d'été” et propose une sélection de smartphones en promotion. Et parmi cette sélection, on retrouve notamment le Pixel 6 à prix réduit.

Proposé en temps normal à 649 euros par l'opérateur, le smartphone 5G de Google disponible dans un coloris noir voit son tarif baisser à 549 euros ; soit une remise immédiate de 100 euros de la part de RED by SFR.

Présenté par Google à l'automne 2021, le Pixel 6 est un smartphone qui possède un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage non extensible de 128 Go, le processeur Google Tensor et une batterie de 4614 mAh compatible avec la charge rapide. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 12. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un double capteur principal de 50 + 12 MP et un capteur frontal de 8 MP. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test du Google Pixel 6.