Soldes été 2022 Cdiscount : jusqu’à 250 euros de réduction sur l’iPhone 12 Pro 512 Go !

L’iPhone est toujours un smartphone qui fait rêver. Mais son positionnement haut de gamme, surtout pour la version Pro, implique un prix élevé qui n’est pas à la portée de tous. Heureusement, Cdiscount a pensé aux plus petits portefeuilles et propose une forte réduction sur l’iPhone 12 Pro 512 Go pendant les soldes d’été 2022.

Les soldes continuent sur Cdiscount qui nous propose cette fois-ci une belle promotion sur l’iPhone 12 Pro 512 Go. Initialement commercialisé à plus de 1500 euros, le smartphone d’Apple se vendait toujours à 1149 euros sur Cdiscount avant les soldes. Son prix baisse encore avec cette réduction de 150 euros proposée par le site de e-commerce Français. Son prix soldé est donc de 999 euros. Mais ce n’est pas fini ! Si vous êtes membre du programme Cdiscount à volonté, le code promo 100D999CD fait chuter le tarif de 100 euros supplémentaires. Dans ce cas, vous pouvez vous procurer l’iPhone 12 Pro 512 Go pour seulement 899 euros !

Révélé par Tim Cook en octobre 2020, l’iPhone 12 Pro a depuis été remplacé par son petit frère, l’iPhone 13 Pro. Pour autant, l’iPhone 12 Pro reste l’un des meilleurs smartphones disponibles sur le marché et il continuera de bénéficier des mises à jour iOS pour au moins 4 à 6 ans.

Compatible 5G, il arbore le même design très réussi que l’iPhone 13 Pro. Son utilisation est très fluide et il permet de jouer aux meilleurs jeux du moment grâce à sa puissante puce A14 Bionic et ses 6 Go de RAM. Son écran est aussi très réussi puisqu’il s’agit d’une dalle de 6,1 pouces Super Retina XDR OLED (2532 x 1170 pixels). Sa batterie de 2815 mAh lui offre une autonomie honorable. L’iPhone 12 Pro est compatible recharge rapide filaire 20W et recharge rapide sans fil jusqu'à 15W avec MagSafe.

Mais l’iPhone 12 Pro est surtout un incroyable photophone avec son triple capteur photo 12 MP (ultra grand angle, grand angle et téléobjectif x2) et son capteur frontal 12MP. Les photos de jour comme de nuit sont excellentes et le mode vidéo est tout simplement le meilleur sur le marché des smartphones.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, toutes les informations sont disponibles sur notre test de l'iPhone 12 Pro.

