Black Friday Redmi Note 14 5G : à 188 € seulement, le prix du smartphone est en chute libre sur Amazon, vite !

Le top départ du Black Friday est lancé sur Amazon et c’est maintenant au tour du Redmi Note 14 5G de passer à prix sacrifié. Déjà connu pour son excellent rapport qualité-prix, vous pouvez vous l’offrir à un prix encore plus intéressant puisqu’il est affiché à 188,49 € au lieu de 303 €. C’est un excellent prix pour un smartphone avec de telles caractéristiques !

L’évènement le plus attendu des amateurs de bons plans est enfin là. Et cette année, le Black prend de l’avance ! De nombreux site de e-commerce ont d’ores et déjà dévoilé leurs offres et aucun produit high-tech n’y échappe. Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone et malgré votre budget limité vous ne souhaitez pas faire de compromis sur les caractéristiques ? Amazon propose actuellement le Redmi Note 14 5G à prix cassé.

À son prix normal, le Redmi Note 14 5G est déjà un excellent choix car, même s’il n’est pas cher, il embarque tout de même une fiche technique qui tient la route. Alors qu’il est habituellement en vente à 303 €, ce smartphone passe exceptionnellement à 188,49 € durant le Black Friday. C’est un prix sacrifié pour un tel modèle ! Ne passez pas à côté de cette offre !

Quelles sont les caractéristiques du Redmi Note 14 5G ?

Sorti en début d’année, le modèle 5G du Redmi Note 14 est un smartphone équilibré qui ne manque pas d’atouts, à commencer par son bel écran AMOLED de 6,67 pouces. Sa dalle profite d’une définition Full HD+ de 2400 × 1080 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous pouvez ainsi apprécier vos contenus dans les meilleures conditions, avec des images fluides et détaillées.

Sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra, 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Mais c’est surtout sur la partie photo que le Redmi Note 14 5G se démarque avec un capteur principal de 108 MP accompagné d’un capteur ultra grand angle de 8 MP et d’une caméra macro de 2 MP. Vos photos sont réussies, même de nuit. Le capteur selfie profite quant à lui d’une résolution de 20 MP.

Enfin, la batterie de 5110 mAh vous offre une excellente autonomie. Et comme le smartphone est certifié IP64, il ne craint ni les éclaboussures d’eau, ni la poussière.