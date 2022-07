Le prix du Google Pixel 6 est en baisse de 140 € sur Amazon

Le Google Pixel 6 est à un bon prix sur Amazon grâce à une réduction de 140 €. Il ne s'agit pas d'une offre Prime Day puisque tout le monde peut en profiter.

Au lieu du prix conseillé de 649 €, le Google Pixel 6 est donc affiché en ce moment à seulement 509 € sur Amazon. Cela correspond à une réduction de 22% qui vous permet de réaliser une économie de 140 €. De mémoire, c'est le prix le plus bas proposé par Amazon à ce jour sur le smartphone Google. La promotion est valable sur le coloris noir de l'appareil.

C'est un bon plan intéressant qui tombe en pleine période de Prime Day. Mais ne vous y trompez pas : cette offre ne nécessite pas que vous soyez abonné à Amazon Prime. Elle est donc ouverte à tous, dans la limite des stocks disponibles.

Venons-en aux caractéristiques du Google Pixel 6. Il s'agit du tout dernier smartphone haut de gamme de Google. Cette version standard embarque le SoC Tensor de la firme de Mountain View. C'est la toute première puce maison de Google et elle assure de belles performances tout en étant optimisée pour les tâches priorisées par la firme.

La puce Tensor excelle notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce qui permet entre autres d'améliorer le traitement logiciel de la caméra. Pour le reste, le Google Pixel 6 dispose d'un écran AMOLED de 6,1 pouces. Son SoC est épaulé par une mémoire RAM de 8 Go et un stockage de 128 Go.

Enfin, sa batterie de 4614 mAh offre une bonne autonomie et elle est compatible avec une recharge rapide de 30W. On vous invite à lire notre test du Google Pixel 6 pour tout savoir du smartphone.