Prime Day POCO M4 Pro : la version 128 Go du smartphone descend sous les 130 €

Découvrez un deal intéressant sur le POCO M4 Pro ! Chez Amazon, dans le cadre du Prime Day, la version 128 Go du smartphone Xiaomi bénéficie d'une réduction totale de 100 euros pour descendre sous les 130 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Il ne reste plus que quelques heures pour profiter du Prime Day 2022. Et pour ce nouveau bon plan consacré à l'événement commercial d'Amazon, nous vous proposons de faire une bonne affaire sur l'achat du POCO M4 Pro.

En effet, en tant que membre Prime, vous pouvez vous procurer la version 128 Go du smartphone au prix de 129,90 euros au lieu de 229,99 euros. La réduction de 100,09 euros se fait de cette façon : une remise immédiate de 30% de la part d'Amazon et une deuxième remise de 30 grâce à un coupon promotionnel à cocher sur la fiche produit.

Pour rappel, le POCO M4 Pro est un smartphone équipé d'un écran LCD de 6,6 pouces avec une définition 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 90 Hz. Le téléphone est aussi doté d'un processeur Mediatek Dimensity 810, d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation Android associé à une surcouche MUI. À propos de la photo/vidéo, on retrouve un double capteur arrière de 50 + 8 MP et un capteur frontal de 16 MP. Pour en savoir davantage sur le smartphone, nous vous invitons à consulter notre article consacré au test du POCO M4 Pro.