Gemini Live interagit directement avec les applications Google des smartphones Android, et ça change tout

Les applications Google Maps, Agenda, Notes et Tasks peuvent dorénavant être appelées par Gemini Live pour répondre aux requêtes.

Lors de la dernière conférence Google I/O, on apprenait comment Gemini Live allait révolutionner l'utilisation de nos smartphones Android. Il était notamment annoncé une intégration de l'assistant IA à plusieurs applications de l'écosystème Google, dont Maps, Agenda, Notes et Tasks. L'idée est de pouvoir poser des questions à Gemini Live, qui accède à ces apps et en utilise les informations pour vous répondre de manière pertinente et personnalisée.

Google avait commencé le déploiement de cette fonctionnalité fin juin auprès de quelques utilisateurs triés sur le volet. Mais celle-ci est désormais accessible au plus grand nombre. Nous avons testé Gemini Live sur l'un de nos mobiles, et la compatibilité avec les quatre applis citées ci-dessus est bien présente. Si ce n'est pas encore votre cas, c'est sans doute une question d'heures ou de jours, Google ayant commencé à appuyer sur l'accélérateur.

Maps, Agenda, Notes et Tasks débarquent dans Gemini Live

Gemini Live est une version de Gemini qui prend en charge les commandes vocales et à qui on peut parler en continu, comme lors d'une vraie conversation, sans avoir d'appuyer sur un bouton ou d'invoquer l'assistant à chaque requête. On peut aussi lui partager notre écran pour qu'il ait accès au contexte plus facilement qu'avec une description. Et maintenant, il fouille dans Google Maps, Agenda, Notes/Keep et Tasks pour devenir toujours plus intelligent.

Lorsque vous lui posez une question qui nécessite d'accéder à l'une de ces apps, le logo de celle-ci apparaît à l'écran, entouré d'un cercle de chargement. Vous savez donc que Gemini Live accède à tel service. Si c'est la première fois, vous devrez peut-être activer l'intégration entre l'assistant et Google Workspace, une manipulation qu'on vous propose de réaliser directement au sein de Gemini Live.

Vous pouvez par exemple demander à Gemini Live des conseils sur des monuments à visiter ou des suggestions de restaurants. Il se basera sur votre localisation et les données de Google Maps pour fournir une réponse. Il est aussi possible de lui demander ses rendez-vous de prévus (Agenda), ses tâches à réaliser (Tasks) ou de résumer ses notes (Keep).